Фонд "Живой" приглашает посетить международные соревнования по конкуру

Благотворительный фонд "Живой" 16 сентября проведет международные соревнования и показательные выступления по конкуру (конкурс по преодолению препятствий в конном спорте). Мероприятие приурочено к седьмой годовщине создания фонда. Праздник под названием "Барьеров.net" пройдет в конноспортивном клубе "Максима Парк". Об этом сообщили в пресс-релизе организации.

"С момента основания мы боремся за то, чтобы тема помощи взрослым стала заметной в России. "Жизнь без барьеров" - это девиз нашего мероприятия, посвященного семилетию фонда. В этот день в пользу подопечных фонда пройдут международные соревнования по конкуру. Ведь спортсмены лучше всех знают, что такое преодоление. А мы будем рады преодолеть барьеры вместе", - пояснила идею праздника директор фонда Виктория Агаджанова.

На мероприятие можно попасть по пригласительным билетам, приобретенным за пожертвования. Минимальная сумма для взрослого гостя составляет 5000 рублей, для детей от семи лет - 2000 рублей, дети младше семи лет попадут на праздник бесплатно. Фонд планирует собрать около миллиона рублей и использовать вырученные средства на реализацию программ реабилитации взрослых с разными типами травм.

Помимо наблюдения за соревнованиями по конкуру посетители смогут принять участие в блиц-аукционе и мастер-классах для всех возрастов. Взрослые смогут попробовать свои силы в кулинарном мастерстве, в гончарном искусстве, плетении венков и составлении букетов. Для детей будет оборудована игровая зона, где они смогут поупражняться в игре на музыкальных инструментах. В программе также запланированы танцевальное и музыкальное шоу.

Фонд помощи взрослым "Живой" адресно помогает россиянам в возрасте от 18 до 60 лет. За семь лет своего существования фонд помог более чем 450 людям с разными по тяжести заболеваниями и собрал 68 млн рублей. Фонд "Живой" часто проводит благотворительные мероприятия и постоянно ищет средства для помощи подопечным.

Согласно данным "Исследования частных пожертвований в России 2015-2016 год" Фонда поддержки и развития филантропии "КАФ" и исследовательской компании Ipsos Comcon, за рассмотренный период расширился спектр социальных задач, на решение которых россияне стали жертвовать средства. Более актуальными у участников благотворительной деятельности становятся такие темы, как защита прав, помощь бездомным, охрана окружающей среды, развитие местных сообществ и поддержка научных исследований.

Эксперты также отметили, что значительно выросло число россиян, помогающих пожилым людям, нуждающимся в лечении взрослым, инвалидам и бездомным.

Материал предоставлен проектом "+1".