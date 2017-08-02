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Искусственный интеллект поможет бороться с незаконной вырубкой лесов в Конго

Социальная ответственность
2 августа, 18:27 UTC+3

Программа составляет подробные карты потенциальных районов обезлесения

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Материал из 1 страницы
© Рixabay/metaliza01

Новая технология на основе искусственного интеллекта, способная прогнозировать обезлесение определенных районов, может помочь Демократический Республике Конго защитить тропический лес и сократить выбросы углерода. К такому выводу пришли исследователи Института мировых ресурсов (ИМР) в Вашингтоне. О результатах исследования сообщает Reuters.

Как отмечают американские исследователи, тропические леса в Конго - вторые по площади в мире после Амазонки. Главные угрозы ценному природному ресурсу несут фермерское хозяйство, добыча угля, развитие инфраструктуры и лесозаготовка. Защита лесов, как отмечают авторы исследования, является одним из самых эффективных способов сокращения выбросов углерода, которые ведут к глобальному изменению климата.

Один из авторов работы, исследователь Томас Машлер из ИМР отметил, что усилия по сохранению тропических лесов в Конго усложнялись отсутствием точных данных о том, в каких частях страны нетронутые леса подвержены наибольшему риску.

"У нас нет конкретной информации, что именно происходит на местах", - добавляет исследователь.

Чтобы решить эту проблему, группа ученых использовала компьютерный алгоритм, основанный на машинном обучении, относящийся к одному из направлений искусственного интеллекта.

В компьютер были внесены все известные данные о том, как менялся ландшафт Конго с 2000 по 2014 годы в ряде регионов, покрывающих пятую часть страны. Исследователи загрузили спутниковые снимки и имеющиеся описания лесных массивов. Программа использовала информацию для анализа связей между обезлесением и факторами, которые могли влиять на этот процесс. Среди них была обозначена, например, близость к дорогам и поселениям. Впоследствии программа составляла подробную карту, прогнозирующую возможные потери леса в будущем.

Программа подсчитала, что к 2025 году в стране могут быть вырублены массивы тропических лесов размером с Люксембург, что приведет к выбросу в атмосферу 205 млн тонн углекислого газа.

Более ранние программы позволяли давать прогнозы лишь для больших участков лесов в Конго. Теперь, как поясняет Машлер, стало возможно анализировать локальные участки леса. Например, состояние зеленого коридора между двумя деревнями. Подробные данные по состоянию тропических лесов и угроз для них помогут природоохранным группам более точно распределять усилия по защите лесных покровов. Кроме того, данные могут быть использованы правительством Демократический Республики Конго при формировании политики землепользования и изменения климата.

Демократическая Республика Конго является участником Парижского соглашения по климату 2015 года. В рамках документа, страна обязуется восстановить 3 млн гектаров леса для сокращения выбросов CO2 в атмосферу. Расширение площади лесных массивов - одно из приоритетных направлений работы участников Парижского климатического соглашения.

Согласно рейтингу стран по выбросам CO2 в 2017 году, подготовленному компаний British Petroleum, лидерами являются Китай, США и Индия. Россия занимает четвертое место в списке.

Материал предоставлен проектом "+1".

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