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Нелегальная миграция не влияет на наркотрафик в США

Социальная ответственность
2 августа, 18:44 UTC+3

Увеличение числа нелегальных мигрантов не ведет к росту преступности, связанной с запрещенными веществами и алкоголем

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© Рixabay/ROOKIE23

Нелегальная миграция не приводит к росту преступлений и смертей в США, связанных с наркотиками и алкоголем. К такому выводу пришла группа исследователей из Висконсинского университета в Мадисоне (США). Работа была опубликована в "Американском журнале здравоохранения". Об этом рассказал портал Phys.org.

Ученые во главе с профессором социологии Майклом Лайтом основывались на данных по штату Висконсин. Как пояснил Лайт, провести исследование его побудили дискуссии внутри страны и новые миграционные указы, принятые президентом США Дональдом Трампом.

"Это сфера, где общественные и политические дебаты намного опережают научные исследования, - объясняет профессор Лайт. - Одной из центральных тем в этих дискуссиях занимают вопросы связи нелегальных мигрантов с наркотиками, алкоголем и уровнем преступности. Существуют теоретические основания полагать, что через десятm лет в стране усугубится проблема наркомании, но наши данные этого не подтверждают".

В своем исследовании американские ученые опирались на данные Центра миграционных исследований (Center for Migration Studies) и Исследовательского центра Пью (Pew Research Center) в период с 1990 по 2014 год. 

Они сравнили статистику по нелегальной миграции с данными по преступлениям, связанным с наркотиками и вождением в состоянии алкогольного опьянения. Эту информацию исследователи получили из федеральных и муниципальных отчетов ФБР о состоянии преступности в стране.

Исследование также включало данные о количестве смертей из-за передозировки наркотиками и вождении в нетрезвом виде, предоставленные Центром по контролю и профилактике заболеваний и Национальной администрацией безопасности дорожного движения США.

Увеличение доли населения без документов на один процент не подтвердило увеличение случаев злоупотребления психоактивными веществами. Исследователи, напротив, зафиксировали снижение количества арестов, связанных с наркотиками, на 22 случая, количество задержаний за вождение в нетрезвом виде было меньше на 42 случая, и на 0,64 случаев меньше передозировки наркотиками (по расчетам на 100 тыс. человек).

Частота случаев смерти в результате вождения в состоянии алкогольного опьянения также не зависела от роста уровня нелегальной миграции в США.

Профессор Лайт, отмечает, что, несомненно, существует контрабанда наркотиков из Мексики в США.

"Однако в борьбе с опиоидной эпидемией и вождением в нетрезвом виде депортация всех мигрантов, проживающих в США без документов, вряд ли принесет эффект", - сказал он. 

По данным американского Института миграционной политики, в США проживают 11 млн иммигрантов без документов. Больше всего людей нелегально приехало в США из Мексики - 6,2 млн. Из Сальвадора в США незаконно прибыли 690 тыс. человек. В январе президент США Дональд Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой с целью охраны государственных границ.

Материал предоставлен проектом "+1".

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