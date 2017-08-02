Новый угольный завод не позволит сократить выбросы углеродов в Японии

Министр охраны окружающей среды Японии Коити Ямамото заявил о необходимости пересмотреть планы строительства крупной угольной электростанции в стране. Японский политик подчеркнул, что строительство завода может угрожать выполнению обязательств, взятых Японией в рамках Парижского соглашения и ратифицированных в ноябре прошлого года. Ямамото считает, что новое предприятие не позволит стране снизить количество вредных выбросов от промышленности. Об этом сообщает Reuters.

Крупная японская электроэнергетическая компания Chubu Electric собирается построить угольную электростанцию мощностью 1,07 ГВт в центральной части Японии. Компания рассчитывает ввести новые энергетические мощности и компенсировать таким образом потери от закрытия после аварии на Фукусиме в 2011 году ядерных мощностей. Chubu Electric хочет начать строительство уже в следующем году, а запустить в работу станцию планируется в 2022 году.

Одобрение проекта угольного завода остается за министерством промышленности Японии, а министр охраны окружающей среды может только выступать с рекомендациями. С момента заключения Парижских соглашений министерство охраны окружающей среды Японии уже дважды просило пересмотреть планы по строительству угольной станции. Министр отметил, что проект следует серьезно изменить или вовсе отменить, если компания не придумает, как снижать выбросы углекислого газа.

Компания Chubu Electric комментировать заявление Коити Ямамото отказалась, но подчеркнула, что рекомендации отраслевого министерства учитывает. В частности, в феврале компания Chubu Electric сообщила, что собирается смешивать биомассу с углем и уменьшить таким образом выбросы углекислого газа завода.

Японское министерство промышленности планирует подготовить новые рекомендации для компании к середине февраля, где будет учтена позиция министерства охраны окружающей среды.

Угольная промышленность в мире

С начала 2000-х годов объем выбросов вредных веществ в атмосферу Земли ежегодно увеличивался примерно на 3%. Но представленный в 2016 году доклад организации "Глобальный проект по углероду" доказал, что с 2012 года рост объемов выброса прекратился. Этого случилось благодаря снижению потребления угля рядом стран.

Например, США удалось сократить выбросы углекислого газа, уменьшив активность угольной промышленности. Также Китай, угольная промышленность которого считалась основным источником выбросов СО 2 , из-за рецессии в экономике снизил объем вредных выбросов.

Следующим важным шагом для всего мира стали подписанные в ноябре 2015 года Парижского климатического соглашения. 197 стран договорились не допустить повышения температуры на Земле более чем на два градуса, в том числе уменьшив потребление угля.

Однако прогнозы не утешительны. Спустя месяц после заключения Парижского соглашения консорциум Climate Action Tracker опубликовал исследование, согласно которому даже без строительства новых станций к 2030 году выработка угольной энергетики будет на 150% выше, чем в описанных сценариях. При этом многие компании по всему миру запланировали строительство новых или расширение старых угольных энергоблоков в 850 точках мира. Так, президент США Дональд Трамп заявил о выходе из Парижского соглашения и намерении возродить угольную промышленность.

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