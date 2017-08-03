Робот-охранник из США развеял слухи о своем "самоубийстве"

В Twitter американского робота-охранника Стива, ранее вышедшего из строя, появилась запись о том, что он "жив". Историю робота рассказывает портал Phys.Org.

Полутораметровый робот, похожий на исполинское яйцо, приступил к обязанностям охранника в середине июля, начав патрулировать торговый комплекс Washington Harbour в Джорджтаунском районе Вашингтона. После нескольких дней работы, составляя карту пассажей комплекса, он скатился с лестницы в фонтан. Массивность и форма робота не позволили быстро извлечь его из воды, и перезапустить технику после падения не удалось.

Неудача Стива привлекла внимание СМИ и вызвала бурное обсуждение в соцсетях. Некоторые пользователи говорили, что робот "утонул" или покончил жизнь самоубийством. Однако вскоре Стив оставил в своем Twitter запись: "Сообщения о моей смерти сильно преувеличены" (известное высказывание Марка Твена: таким образом в 1897 году писатель ответил на ошибочный некролог еженедельника The New York Journal - прим. "+1").

По мнению некоторых технических экспертов, роботы, подобные Стиву, - первопроходцы новой эры интеллектуальных машин, помогающих предотвращать преступления и обеспечивать соблюдение законов.

Тем не менее, робота пришлось отправить на ремонт - в штаб-квартиру компании Knightscope в Калифорнии, где он был создан. Стива на посту заменила его "сестра" Рози, возобновив патрулирование в комплексе.

Команда Knightscope включает специалистов из области робототехники, автоматики, искусственного интеллекта, а также правоохранительной сферы. На создание роботов-охранников, подобных Стиву и Рози, она привлекла $17 млн. Задача автоматических устройств - вести наблюдение на вверенной им территории с помощью 360-градусной видеокамеры и тепловизора, функции распознавания автомобильных номеров, направленных микрофонов и бесконтактных датчиков приближения. В случае обнаружения угрозы робот должен сообщить о ней в правоохранительные органы. Эксплуатация такого охранника обходится в $7 в час.

Knightscope - не единственная компания на данном рынке. Роботов для охраны производит еще один калифорнийский стартап - Cobalt Robotics. Компания занимается патрулированием помещений в ночное время и выходные дни. Компания Gamma 2 из Колорадо продает роботов-охранников для наружного наблюдения за рубеж - в Сингапур, ОАЭ, Францию, Бразилию и Японию.

По словам сооснователя Cobalt Robotics Трэвиса Дэйла, бывшего инженера Google X, искусственный интеллект этих роботов аналогичен "умным" возможностям беспилотных автомобилей. Они могут вести групповое наблюдение за комплексом зданий, извещая оператора о повстречавшихся "аномалиях" - например, утечках газа. Это стало возможным благодаря удешевлению сенсоров, совершенствованию беспроводной связи и эволюции искусственного интеллекта.

"Эти машины становятся дешевле," - отмечает Гаундер, аналитик исследовательской компании Forrester Research в области робототехники. Преимущество роботов-охранников перед людьми, по его мнению, состоит в том, что они не испытывают усталости.

По данным Национального бюро экономических исследований США, с 1990 по 2007 год автоматизированная техника заменила в 1,5-2 раза больше мужчин, чем женщин. Каждый новый робот, появившийся на американском заводе в последние десятилетия, сократил занятость на 6,2 работника.

Материал предоставлен проектом "+1".