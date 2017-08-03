Человечество столкнется с дефицитом белка к 2050 году

Повышение уровня углекислого газа из-за глобального потепления сокращает количество белка в основных культурах, таких как рис и пшеница. Нехватка важного компонента в продуктах питания поставит под угрозу здоровье и жизнь уязвимых групп населения Земли. Согласно докладу, опубликованному в журнале Environmental Research Letters, более 150 млн человек по всему земному шару подвергнутся риску дефицита белка уже к 2050 году. О результатах нового исследования ученых сообщило издание AFP.

Множество исследований подтверждают сокращение количества белка в растениях под воздействием повышающейся концентрации СО 2 в атмосфере планеты. В растениях распадаются и другие жизненно важные микроэлементы - цинк и железо. Ученые не могут найти причину, как и почему выбросы углекислого газа уменьшают содержание питательных веществ в растениях.

Впервые группа ученых из Гарвардского университета провела полевой эксперимент, в ходе которого растения подвергались воздействию высокой концентрации углекислого газа. Гипотеза заключалась в том, что углекислый газ повышает процент крахмала в продуктах, уменьшив тем самым количество белка и других питательных веществ.

Ведущий автор исследования, старший научный сотрудник Школы здравоохранения им. Шанна при Гарвардском университете Сэмюэл Майерс сообщил, что теория не подтвердилась.

"Наш короткий ответ - мы не знаем почему (снижается количество белка - "+1"), - сказал Майерс. - Мы довольно пристально исследовали результаты".

Пострадают бедные регионы

Ученые подсчитали, что к 2050 году содержание белка в ячмене снизится на 14,6%, в рисе на 7,6%, в пшенице на 7,8%, в картофеле на 6,4%. 76% населения Земли зависит от этих культур. Острый дефицит белка и микроэлементов испытают жители Африки к югу от Сахары, Индии, Южной Азии. Рацион жителей этих стран потеряет 5% и больше белка.

По данным ООН, если в меню недостаточно белка, дети остаются низкорослыми, больше болеют, также более вероятна смертность в раннем возрасте.

Старший научный сотрудник Института мировой экономики Петерсона Уильям Клайн в марте 2008 года представил отчет, который был опубликован в журнале "Финансы и развитие". Клайн изучил риски развивающихся стран и подчеркнул, что бедные регионы в большей степени, чем экономически развитые государства, страдают от изменений климата. Они сильнее привязаны к сельскому хозяйству и медленнее адаптируются к переменам. Потери урожая из-за высоких температур у них могут составить до 50% в вегетационный период (время, когда возможны рост и развитие растений).

"Согласно прогнозам климатологов, изменение климата в целом негативно отразится на урожаях. В случае промедления с сокращением выбросов парниковых газов, мир могут ждать еще большее распространение голода, вынужденные миграции и войны за еду и воду", - сказала "+1" эксперт "Гринпис России" Полина Каркина.

Если ситуация с выбросами не изменится, под угрозой окажется и сельское хозяйство государств с хорошим производительным потенциалом. "Гринпис России" привел оценки Росгидромета, согласно которым к концу века продуктивность отдельных регионов России может снизиться на 50%, что свидетельствует о глобальном характере проблемы.

Решение еще предстоит найти

Поскольку авторы исследования из Гарвардского университета не нашли причин распада белка, они предлагают некоторые меры борьбы с последствиями глобального потепления. По мнению ученых, предотвратить дефицит белка в рационе может постепенный переход на менее зависимые от углекислого газа культуры. Существующие культуры можно обогатить дополнительно питательными веществами либо добавить в питание альтернативные источники белка.

Между тем Уильям Клайн уверен, что повышение производительности сельского хозяйства не сможет решить проблем с климатом.

"России следует сконцентрироваться на энергоэффективности. Сегодня почти каждая вторая тонна угля, нефти и кубометр газа у нас сжигаются впустую. Надо заниматься развитием возобновляемых источников энергии, правильным управлением лесами и внедрении раздельного сбора отходов в масштабах всей страны", - отметила эксперт "Гринпис России" Каркина.

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