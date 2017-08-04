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Выделяемые при ремонте водопровода материалы могут угрожать здоровью

Социальная ответственность
4 августа, 17:45 UTC+3

Исследователи указали на опасность самой распространенной в США технологии починки труб

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Материал из 1 страницы
© Рixabay/dimitrisvetsikas1969

Ремонт канализационных, ливневых и водопроводных труб методом вулканизации изнутри текстильной прокладкой (CIPP) может угрожать здоровью людей и окружающей среде. К такому выводу пришла команда ученых из Университета Пердью (США). Исследование было опубликовано в журнале Environmental Science & Technology Letters, о нем сообщает портал Phys.org.

Для починки поврежденной трубы таким способом в нее вставляют пропитанную смолой ткань, нагревают горячей водой или паром под давлением, иногда с ультрафиолетом. В результате материал затвердевает и внутри старой трубы образуется новая пластиковая труба. В процессе в воздух попадают различные химические вещества, которые и могут представлять потенциальную опасность для здоровья. 

Группа ученых провела испытания на семи установках для вулканизации в Индиане и Калифорнии. Исследователи взяли образцы выделяемых веществ, включая стирол, ацетон, фенол, фталаты и другие летучие и полулетучие органические соединения. Ученые пришли к выводу, что газ, который раньше считался безвредным паром, на самом деле представляет собой сложную смесь органических и водяных конденсирующихся паров, отвержденной смолы, а также жидких капель воды и органических химикатов.

"CIPP - самая популярная технология ремонта водопроводных труб в США. Кратковременные и долгосрочные последствия для здоровья, вызванные воздействием химических смесей, должны быть немедленно исследованы. Рабочие являются уязвимой группой, кроме того, нам необходимо понимание воздействия на здоровье широкого круга населения", - рассказал глава команды ученых Эндрю Уэлтон.

Авторы исследования также изучили химический шлейф от ремонта двух канализационных труб и пяти установок ливневых труб. Образцы анализировали с использованием газовой хроматографии - метода разделения и анализа смесей веществ. Исследователи обнаружили загрязнители атмосферы, в числе которых были химические вещества, разрушающие эндокринную систему, и возможные канцерогены.

Чтобы оценить токсичность веществ, ученые протестировали образцы на клетках легких мыши. В двух из четырех случаев эксперимент показал негативное воздействие образцов на ткани легких. Глава команды исследователей отметил, что выбросы иногда обладают большей концентрацией и зависят от направления ветра, скорости работы и вида деятельности рабочих. При этом существующие методы исследований не способны пока отразить химическое воздействие.

Ученые также проанализировали видеозаписи процесса ремонта труб и установили, что рабочие не использовали защитные маски.

Также исследователям удалось получить информацию о 49 случаях публичных обращений граждан, связанных с загрязнением воздуха при ремонте труб. В жалобах горожане отмечали сильные химические запахи. Исследователи проинформировали Национальный институт охраны труда (NIOSH) о полученных результатах. NIOSH входит в состав Центров по контролю и профилактике заболеваний США и имеет ряд специалистов по безопасности и гигиене труда, которые могут исследовать возникающие для работников опасности.

Материал предоставлен проектом "+1".

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