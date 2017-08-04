Ученые подсчитали воздействие домашних животных на атмосферу

Профессор географии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) Грегори Окин подсчитал, что домашние животные несут ответственность за 25-30% воздействия на окружающую среду, которое оказывает потребление мяса в США. Об этом сообщает портал Phys.org.

По словам исследователя, если всех котов и собак в США посчитать за население отдельного государства, то это государство заняло бы пятое место в мировом потреблении мяса. Их опередили бы только Россия, Бразилия, США и Китай. На производство мяса, употребляемого домашними животными, приходится около 64 млн тонн углекислого газа в год - примерно такое же воздействие на климат дают 13,6 млн автомобилей.

Более того, 163 млн собак и кошек в США оставляют после себя около 5,1 млн тонн фекалий в год, столько же, сколько и 90 млн американцев. Если бы все они были выброшены в мусорное ведро, получилось бы столько же мусора, сколько производят жители Массачусетса.

"Мне нравятся собаки и кошки, и я определенно не рекомендую людям избавляться от своих питомцев или переводить их на вегетарианскую диету, так как это приведет к проблемам со здоровьем. Но я думаю, что мы должны учитывать то воздействие, которое оказывают животные. У домашних животных много преимуществ, но их воздействие на окружающую среду огромно", - рассказал Окин.

Ученый обнаружил, что собаки и кошки в США потребляют около 19% калорий от числа, потребляемого населением США за год или столько же калорий, сколько все население Франции. Несмотря на то, что корм для животных в большинстве случаев отличается от того, что едят люди, высококачественные корма для домашних животных, содержащие качественное мясо, становятся все более популярными. Это происходит из-за того, что люди чаще воспринимают животных как членов семьи и подбирают им здоровую диету.

"Собаке не нужно есть стейк, - отмечает Окин. - Собака может есть то, что человек не может. Так что, если бы мы могли превратить часть корма для домашних животных в еду для человека?". По оценке профессора географии, если по меньшей мере четверть мяса, идущего на корм для домашних животных, будет потребляться людьми, это сможет накормить 26 млн человек, то есть примерно население Техаса.

В Китае, Бразилии и других развивающихся странах население становится более богатым, это приводит к тому, что люди едят больше мяса и заводят больше домашних животных. При этом решения проблемы, как считает ученый, пока нет. По его словам, люди, обеспокоенные потреблением мяса, могут подумать о питомцах-вегетарианцах, таких как птицы или хомяки.

Также ученый отметил, что индустрия кормов для домашних животных начинает предпринимать шаги по обеспечению устойчивости и может начать работу над поиском альтернативных источников белка.

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