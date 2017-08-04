Общественный контроль экологических нарушений заработает в России

Система общественного контроля экологических нарушений "Наша природа" получит официальный статус. Проект "О федеральной государственной информационной системе общественного контроля в сфере охраны окружающей среды и природопользования" был направлен на рассмотрение в правительство РФ. Об этом сообщают в Минприроды России.

Согласно документу, некоммерческие организации и граждане России смогут сообщить в органы исполнительной власти об экологических нарушениях, например о несанкционированных свалках, незаконной вырубке лесов или загрязнении водных объектов. Сделать это можно будет через интернет-портал или через мобильное приложение "Наша природа", приложив к заявке фото или видеоматериалы, которые подтверждают факт нарушения, и указав точное местоположение или координаты.

Об итогах рассмотрения своих заявок пользователи портала смогут узнать через sms-оповещение или в личном кабинете на Едином портале государственных услуг. Бесплатно скачать мобильное приложение "Наша природа" можно в электронных магазинах Google Play и AppStore.

Рассматривать заявки, поступающие через систему, смогут все федеральные органы исполнительной власти, чья деятельность связана с контролем правонарушений в области охраны окружающей среды. Финансирование будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, выделенных для Минприроды России.

По словам министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергея Донского, существование подобной системы позволит решить сразу несколько задач. Например, повысить прозрачность и обеспечить публичную отчетность работы контрольно-надзорных органов и ускорить процесс принятия решений и ликвидации нарушения и их последствий. Предполагается, что новый механизм позволит россиянам оценивать эффективность работы правительства.

Минприроды России совместно с Росприроднадзором запустило онлайн-службу общественного контроля экологических нарушений в январе 2014 года, с тех пор она работает в пилотном режиме. В настоящий момент через ФГИС "Наша природа" можно разместить сообщение о несанкционированных свалках на территории Республики Бурятия, Иркутской и Ленинградской областей.

Согласно статистике портала, с начала его работы было получено 45 сообщений о незаконном размещении отходов, работы по 42% заявок были завершены, в то время как работы по остальным обращениям запланированы или находятся в стадии выполнения в настоящий момент.

Как отмечается в докладе Государственного совета РФ за 2016 год "Об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений", окружающая среда в российских городах и на прилегающих к ним территориях, где проживает 74% населения страны, подвергается существенному негативному воздействию, источниками которого являются объекты промышленности, строительства, энергетики и транспорт.

По оценкам экспертов, экономические потери от загрязнения окружающей среды и ухудшения качества природных ресурсов достигают в России 4-6% ВВП ежегодно, а с учетом последствий для здоровья людей - 10-15% ВВП.

"Современный уровень преобразования природной среды в России достиг тех критических значений, при которых ухудшение состояния компонентов природной среды может привести к их деградации и невозможности сохранения благоприятной природной среды для будущих поколений", - говорится в документе.

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