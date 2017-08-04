Американский производитель смартфонов сертифицировал почти 1,3 тыс. кв. км леса в Китае

Горы и лес в провинции Хунань (Китай). Пик Пять пальцев © Wikipedia/chensiyuan

Около 320 тыс. акров (1295 кв. км) леса в Китае, управляемые американским производителем компьютерной техники Apple, получили сертификаты Лесного попечительского совета (Forest Stewardship Council, FSC). Две трети массивов произрастают в провинции Хунань, треть - в Гуанси-Чжуанском автономном районе. В 2015 году компания обнародовала планы по сертификации до 1 млн акров (4046,86 кв. км) китайских лесов к 2020 году в рамках совместной программы с Всемирным фондом дикой природы (WWF). Об этом сообщает издание GreenBiz.

"Леса, как и энергия, могут быть возобновляемым ресурсом. Мы верим, что защищаем и создаем достаточно устойчивых лесов, чтобы производить бумагу для нашей упаковки", - отметила в официальном пресс-релизе по поводу запуска проекта вице-президент отдела экологических инициатив Лиза Джексон.

Согласно пресс-релизу Apple, в рамках проекта компания нацелена достичь нулевого воздействия поставок первичного волокна (сырье, получаемое из древесины, из которого производят различные виды бумаги и картона) на окружающую среду.

Портал Fortune сообщает, что компания выбрала Китай не случайно. Страна - крупнейший производитель и потребитель бумаги. Там же производится и покупается большая часть продукции Apple.

"Мы рады работать с лидерами наших поставок, которые стоят на передовой "зеленой" трансформации Китая", - отметил исполнительный директор Apple Тим Кук. По словам Лизы Джексон (Lisa Jackson), Китай - "плодородная почва для развития "зеленых" программ".

Согласно официальному сайту компании, в 2015 Apple также объединилась с американской природоохранной организацией Conservation Fund, чтобы защитить 36 тыс. лесов, произрастающих вдоль реки Мэттавамкиг в округе Арустук в штате Мэн (США). Основные цели инициативы - предотвратить фрагментацию лесов (разделение лесных массивов на участки), обеспечить бумажные и целлюлозные заводы устойчивыми поставками древесины.

По данным WWF, Apple также стремится более эффективно использовать бумагу и увеличивает объемы вторичного сырья (сделанного из макулатуры) в производстве. Согласно экологическому отчету компании 2017 года, в 2016 финансовом году Apple использовала 131 тонну волокна. Доли переработанного материала составила 62%, первичного сырья - 38%, волокна из неустойчивых источников - менее 1%. Компания также изменила дизайн упаковки, заменив часть пластмасс возобновляемым волокном.

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