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Косметическая компания использует мусор из океанов для производства упаковки

Социальная ответственность
7 августа, 18:46 UTC+3

Lush запускает проект по переработке собранного в воде пластика в контейнеры для косметики

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Материал из 1 страницы
© Рixabay/1447441

Международная компания Lush, занимающаяся производством косметики, рассказала об успешном окончании эксперимента по вторичной переработке пластика, извлеченного из океанов. Из собранного в воде мусора будут создавать упаковку для косметической продукции. Запуск производства новых экологичных контейнеров намечен на конец 2017 года, говорится на сайте бренда.

О своем участии в проекте также рассказала канадская компания Urban Resource Group (дочерняя компания Canada Fibers), занимающаяся вторичной переработкой отходов и применением восстановленных материалов. 

Работа над проектом началась в 2016 году, когда благотворительная организация Ocean Legacy ("Наследие Океанов") передала Lush пластик, собранный волонтерами фонда во время шестимесячной кампании по "уборке" океана. Несмотря на сравнительно небольшой объем партии, неоднородность и плохое состояние предоставленного материала, Urban Resource Group  согласилась участвовать в проекте.

Как отмечается на сайте Canada Fibers получить сырье необходимого качества удалось лишь после несколько попыток. 

"Группа Urban Resource сумела адаптировать свое производство под нужды этого важного природоохранного проекта. Их технологии позволили превратить разноформатные куски пластика в высококачественный материал, который соответствует нашим высоким стандартам", - рассказал закупщик Lush, отвечающий за этичность поставок (ethical buyer), Гэри Каликдан.  

После того как сырье было готово, эксперимент продолжили Plascon Plastics и Salbro - компании, производящие упаковку для Lush. Они разработали состав будущих контейнеров - согласно проведенным испытаниям, самые оптимальные характеристики упаковки были достигнуты при содержании 5% океанского пластика и 95% другого вторично переработанного материала.

"Эксперимент показал, что мы можем использовать пластик, извлеченный из океана. Это самое главное", - рассказал Каликдан.

Пластик является серьезной угрозой для мирового океана, в особенности для населяющих его живых организмов, которые принимают пластиковый мусор за пищу, или путаются в нем. Согласно прогнозам благотворительного фонда Эллен Макартур, к 2050 году пластика в мировом океане будет больше, чем рыбы. По оценкам фонда, ежегодно в океан попадает 8 млн тонн пластика, что соответствует одному грузовику с мусором каждую секунду.

Материал предоставлен проектом "+1".

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