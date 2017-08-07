Книгу о коренных жителях России представят в Москве

Презентация книги режиссера документального кино Ольги Корниенко "Уходящая натура: что осталось за кадром" о взаимоотношениях коренных народов Ханты-Мансийского автономного округа и нефтедобывающих компаний пройдет в Москве. Об этом сообщается в пресc-релизе Greenpeace.

Мероприятие состоится 9 августа в Международный день коренных народов в Сахаровском центре (Москва, ул. Земляной Вал, 57, к.6). Начало намечено на 19:00.

В книгу вошли сценарии, зарисовки, интервью, репортажи, очерки, дневниковые заметки, которые автор собирала последние 20 лет. На презентации, помимо Корниенко, выступят одна из героинь книги, член экспертного совета по формированию реестра объектов нематериального культурного наследия народов ХМАО-Югры Аграфена Песикова и руководитель проекта энергетической программы Greenpeace Russia Елена Сакирко.

Эксперты расскажут об ущербе, которые нефтедобывающие компании наносят окружающей среде и традиционным промыслам коренных жителей России, и о борьбе малочисленных народностей за свои права. На мероприятии также покажут фрагменты этно-документальных фильмов Ольги Корниенко.

"Исторически так сложилось, что коренные народы, по крайней мере, до конца 20-го века, - немые народы. Из-за отсутствия письменной культуры и из-за доминирующей в аборигенной среде культуры молчания, понимание об их прошлом и настоящем формировали другие. Слово самих народов, таким образом, является особенно ценным, и мы получаем его и посредством фильмов Корниенко, и через этот благородному проекту", - отметила председатель Парижского общества по развитию финно-угорских исследований, профессор французского Института восточных языков Ева Тулуз.

Согласно всероссийской переписи населения, в 2010 году в Ханты-Мансийском округе проживали более 14 млн представителей малочисленных народностей, в том числе более 19 тыс. хантов, около 11 тыс. манси, почти 1,5 тыс. ненцев.

По данным Greenpeace, большая часть народностей населяет территории, богатые нефтью, газом и другими полезными ископаемыми. В результате деятельности добывающих компаний происходят аварийные разливы нефти, образуются свалки промышленных отходов, ведется бесконтрольная охота. Строительство промышленных объектов разрушает миграционные пути животных, в том числе домашнего оленя. В результате страдают экология регионов и традиционный образ жизни людей.

Согласно федеральному закону "О гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ", коренные народы должны "участвовать в проведении экологических и этнологических экспертиз при разработке федеральных и региональных государственных программ освоения природных ресурсов и охраны окружающей среды в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов".

Жителям также обязаны компенсировать ущерб, нанесенный окружающей среде в результате производственной деятельности. Права коренных народов в Ханты-Мансийском округе гарантирует ряд законов, принятых в регионе. Однако, по словам Песиковой, законы часто игнорируются компаниями.

В мае 2017 году Федеральное агентство по делам национальностей предложило внести поправки в закон о территориях традиционного природопользования (ТТП) коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. По мнению экспертов Greenpeace, законопроект противоречит законодательству, защищающему права коренных малочисленных народов. Проект, в частности, разрешает добывающим компаниям осваивать территории даже в случае, если коренные жители отказываются заключать необходимые соглашения.

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