Обмеление озера Солтон-Си влияет на экологию и здоровье местных жителей

Группа ученых из Калифорнийского университета в Риверсайде изучила происхождение и состав твердых частиц в воздухе у побережья Солтон-Си - высыхающего соленого озера в Калифорнии. В результате исследования было установлено, что значительная часть взвешенных частиц в нижних слоях атмосферы происходит из обмелевших участков озера. При этом содержание опасных для здоровья элементов в озерных осадках оказалось ниже, чем предполагалось ранее - говорится в исследовании опубликованном в журнале Environmental Science&Technology.

Для того чтобы исследовать влияние обмеления озера на количество и состав микроскопических твердых частиц (диаметром до 10 микрон), находящихся в воздухе, ученые проанализировали образцы почв с побережья Солтон-Си, образцы пустынных почв, находящихся в отдалении от озера, а также образцы воздушных примесей в районе озера, собранных в промежутке с августа 2015 года по февраль 2016 года.

Результаты исследования показали, что озерные почвы не более токсичны, чем другие источниками пыли. При этом ученые обнаружили, что почвы с обмелевших участков значительно обогащены кальцием, натрием и селеном, по сравнению с близлежащими пустынными почвами. Содержание тяжелых металлов на территории бывшего озера оказалось незначительным. Частицы с обмелевших участков озера составили значительную часть примесей, содержащихся в атмосфере региона. Их концентрация составила около 10% от общей концентрации загрязняющих воздух примесей. Порядка 45% взвесей происходили из пустынных почв.

Исследователи считают, что увеличение содержания натрия и селена во взвешенных частицах может негативно повлиять на экосистемы. Богатые натрием аэрозоли могут осаждаться и изменять естественный баланс почв и сельскохозяйственных земель, в то время как селен может быть токсичным для птиц и водных организмов.

"Хотя наши результаты указывают на то, что взвешенные частицы из высыхающего озера не сильно токсичны, увеличение их количества в связи с дальнейшим обмелением Солтон-Си приведет к снижению качества жизни людей в пределах Империал Вэлли и других подветренных регионах", - объяснил первый автор исследования, аспирант в области экологических наук Александр Фри.

Ученые предупреждают, что по мере усыхания озера взвешенных частиц в воздухе будет становится все больше.

"Наше исследование показывает, что сокращение Солтон-Си способствует увеличению количества пыли в регионе, - рассказала соавтор исследования Саманта Йинг, доцент кафедры наук об окружающей среде. - Даже учитывая то, что обмелела лишь небольшая часть озера, его вклад в загрязнение атмосферы значителен".

Ученые призывают к поиску способа решения проблемы, и предлагают, например, искусственно обводнять иссушенные участки озера, чтобы не допустить высыхания почв и образования соляных корок.

Об озере

Солтон-Си - крупнейшее по площади озеро в Калифорнии, считается местом экологической катастрофы из-за снижения уровня воды и увеличения концентрации соли. Последствиями этих явлений стала массовая гибель рыбы и потеря водно-болотных угодий, которые являются местом обитания для более чем 400 видов птиц, включая редких и находящихся под угрозой исчезновения.

Ожидается, что поступление воды из реки Колорадо в Солтон-Си прекратится, что приведет к дальнейшему снижению уровня воды.

Взвешенные частицы

Взвешенные частицы - смесь пыли, золы, сажи, дыма, сульфатов, нитратов и других веществ, которые находятся во взвешенном состоянии в воздухе.

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