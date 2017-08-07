Cенсорный сад для людей с инвалидностью откроется в Москве

"Сенсорный сад пяти чувств" для слабовидящих, слепоглухих, незрячих и маломобильных людей откроют в Москве в ботаническому саду МГУ "Аптекарский огород". Сад разбит у выставочного поля рядом с детской эко-площадкой. Первых посетителей ожидают 8 августа в 12:00. Вход для посетителей с 1 и 2 группой инвалидности - бесплатный. Проект реализуется по инициативе фонда поддержки слепоглухих "Со-единение". Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

По мнению организаторов, сад станет своеобразной терапевтической площадкой. По словам пресс-секретаря “Со-единения” Алексея Крапухина, основными критериями отбора растений для оформления сада были наличие особенной текстуры и сильных запахов.

При касании различных поверхностей - цветков, мха, грубой коры посетитель способен получить позитивные эмоции. На грядках можно будет найти суккуленты и мхи. Сад также наполнен базиликом, шалфеем, розмарином, лавандой, сельдереем, мятой, баданом, душицей, тимьяном, майораном, которые обладают лечебными свойствами и благотворно влияют на душевное состояние человека.

Клумбы расположены так, чтобы посетитель мог потрогать каждое растение и вдохнуть его аромат. Для удобства гостей в инвалидных колясках грядки приподняты. Посетители также смогут полежать на газоне или пройтись по нему босиком.

Информацию о цветах и травах можно будет "прочесть" на специальных табличках, написанных шрифтом Брайля. Сад оборудован специальными дорожками и пандусами. При необходимости сотрудники сада могут помочь посетителям с инвалидностью.

Как рассказали в фонде, идея создать сенсорный сад возникла во время изучения международного опыта реабилитации слепоглухих людей. Прототип - несколько грядок - представили в июле 2016 года на шоу цветов Moscow Flower Show в саду "Музеон" в Москве.

Как обещал директор "Аптекарского огорода" Алексей Ретеюм в интервью пресс-службе мэра Москвы, сенсорный сад будет регулярно расширяться. "Мы стараемся сделать наш ботанический сад максимально удобным для людей с ограниченными возможностями. Для них особенно важно иметь возможность наслаждаться уникальной атмосферой зеленого оазиса в центре Москвы, любоваться удивительными растениями со всего света, общаться с природой".

Российские и зарубежные проекты

Как сообщает Псковское агентство информации, в 2014 году сенсорный сад открыли в Пскове на территории "Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области" в рамках социально значимого проекта "Использование ресурсов сенсорного сада для социальной адаптации детей и подростков с инвалидностью", реализуемого Ассоциацией садоводов Псковской области совместно с Центром лечебной педагогики. По данным организации, проект финансировался в рамках программы приграничного сотрудничества Эстония - Латвия - Россия "Природная терапия для улучшения равных уровней жизни в латвийско-российских приграничных территориях", а также из средств областного бюджета.

Сад адресован детям и подросткам Псковской области с тяжелыми формами инвалидности и с множественными нарушениями развития. В саду проводятся различные занятия и мастер-классы. Основная цель проекта - повысить эффективность социальной адаптации и реабилитации молодежи.



Первый сенсорный сад открыли в ботаническом саду города Падуя (Италия). Сады для слепых также созданы в Великобритании, Чехии, США, ЮАР, Румынии и других странах. Специально устроенные зеленые зоны позволяют людям с ограниченными возможностями восполнить недостающие ощущения, снять стресс, стимулируют чувственное восприятие и способствуют реабилитации человека.

По данным ВОЗ, более 1 млрд людей (15% жителей мира) живут с инвалидностью. Они представляют одну из наиболее уязвимых групп населения: чаще страдают от безработицы и нищеты. Различные формы реабилитационной терапии помогают их социализации и улучшают качество жизни.

Материал предоставлен проектом "+1".