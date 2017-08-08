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Представления австралийцев о роли женщин в семье меняются в пользу работающих матерей

Социальная ответственность
8 августа, 19:22 UTC+3

Специалисты Мельбурнского университета проанализировали, как изменилось отношение австралийцев к семье за последние 15 лет

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© Рixabay/dozemode

Мужчины считают заботу о детях женской прерогативой. Такие данные получили специалисты Института прикладных экономических и социальных исследований университета Мельбурна, опросив мужчин в возрасте от 15 лет. Мнения жителей страны собираются ежегодно, социологи проанализировали период с 2001 по 2015 год. Исследования финансируются правительством Австралии. О докладе "Динамика доходов домашних хозяйств и труда в Австралии" сообщает The Conversation.

Согласно исследованию, в среднем меньше мужчин в 2015 году считают, что отец должен заботиться о детях так же, как и мать. Меньше респондентов по сравнению с началом 2000-х годов согласны с тем, что домашние обязанности и забота о детях ложатся на членов работающей пары в равной степени. Однако меньше мужчин и называют материнство основной ролью женщины. Возросло число респондентов, которые считают, что работающая мать может установить столь же теплые отношения с ребенком, как и домохозяйка, и согласны с тем, что 

Недельный заработок женщин с 2001 по 2015 годы увеличился на 22%, мужчин - на 21%. Однако коэффициент Джини (статистический показатель степени расслоения общества по какому-либо признаку) возрос на 7% среди мужчин и на 9% - среди женщин. Как полагают авторы исследования, в последние годы улучшилось отношение к беременным сотрудницам - больше женщин смогли уйти в оплачиваемый декретный отпуск. C 2005 по 2015 годы число женщин, которые возвращались на работу менее чем через шесть месяцев после рождения ребенка, сократилось.

С 2000 по 2003 годы 22,6% родивших женщин вернулись к своим обязанностям менее чем через шесть месяцев, через 6-12 месяцев на работу вернулись 13,7% матерей. Среди женщин, ставших матерями в 2010-2013 годах, соотношение составило уже 16,7% и 20,9%, соответственно.

Семейные ценности и роль женщины в России

Как отмечает консультант по этике бизнеса Международного форума лидеров бизнеса (IBLF Russsia) Полина Кальницкая, в России есть мужчины, которые участвуют в воспитании детей и домашнем хозяйстве. Однако консервативные стереотипы относительно роли женщины в обществе остаются сильными. 

По словам эксперта, представления о женщине как о "хранительнице семейного очага", в первую очередь, активно подпитываются нормативными документами, различными заявлениями на государственном уровне и церковью. В марте 2017 года, в частности, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил подготовленную министерством труда и социальной защиты "Стратегию действий в интересах женщин на 2017-2022 годы". Документ предполагает, что сотрудницам создадут возможность совмещать семейные обязанности с работой.

"Этот документ неоднократно критиковался за то, что поддерживает стереотипы, от которых необходимо избавляться - женщина - это в первую очередь мать, а потом уж на что времени хватит", - отметила Полина Кальницкая.

При этом, как подчеркивает специалист, экономическая реальность в России такова, что женщине необходимо работать.

"У нас практика расходится с теорией на уровне СМИ и законодательства. Экономическая реальность такова, что большинству семей одной зарплаты на жизнь не хватает. Так что сколько бы мужчины не мнили себя добытчиками и хозяевами, большинство женщин ходят на работу и обеспечивают семью", - пояснила эксперт.

Как считает эксперт, чтобы изменить отношение к женщине в России, необходимо изменить ее образ в культуре: "Среди прочих мер нужно поменять картинку в телевизоре - в медиа, литературе, кино и сериалах женщины должны быть представлены как равные с мужчинами по задачам и результатам. Их сфера деятельности не ограничивается семьей и обеспечением тыла".

Материал предоставлен проектом "+1".

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