Найден способ переработки алюминиевой фольги

Исследователь из школы химии и химической инженерии при Университете Квинс в Белфасте (Великобритания) Ахмед Осман получил чистый монокристалл алюминия из загрязненной фольги. Проект реализуется в рамках университетской исследовательской программы "Устойчивая энергетика". О результатах исследования, опубликованного в научном журнале Nature Scientific Reports, сообщается на сайте университета.

По словам ученого, идея переработать фольгу пришла к нему во время прогулки по университету. "Я шел через лаборатории в Квинсе и увидел много использованной алюминиевой фольги. Поговорив с моими коллегами, я провел эксперимент, и был поражен тем, насколько чистые получились монокристаллы - я не ожидал 100% эффекта. Получаемый глинозем (окись алюминия) более чистый, чем коммерческий аналог.", - отметил Осман.

По словам ученого, из полученных кристаллов можно создавать катализатор (вещество, которое ускоряет химическую реакцию) для производства диметилового эфира - экологически чистого топлива для дизельных двигателей. Оно практически не уступает дизелю по эффективности, но создает меньше выбросов СО 2 и не содержит серу.

Технология поможет решить проблему алюминиевых отходов. В то время как чистый металл успешно перерабатывается, большая часть фольги отправляется на свалки или сжигается. Упаковочный материал, как правило, загрязнен органикой, и его невозможно переработать. Около 20 тыс. тонн фольги выбрасывается ежегодно. Только в Великобритании в 2001 году на полигонах находилось 160 тыс. тонн алюминия.

По словам Османа, производство катализатора из фольги - практически в два раза дешевле, чем из первичного сырья (обходится в £120 и £305, соответственно). Как надеется ученый, технология позволит сократить объемы производства алюминия из бокситов (горная порода) и уменьшить ущерб, наносимый природе. При обработке горной руды образуется красный шлам - смесь оксидов железа, кремния, титана. Эти отходы практически невозможно утилизировать. Во время промышленного процесса также выделяются парниковые газы.

Согласно данным Международного агентства ВОЗ по изучению рака (МАИР), алюминиевые производства канцерогенны для человека. По подсчетам специалиста, переработка 1 кг алюминиевой фольги сохранила бы 8 кг бокситов, предотвратила высвобождение 4 кг химических веществ и сэкономила 14 кВт электричества.

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