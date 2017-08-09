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Уменьшение социального неравенства укрепит экономику

Социальная ответственность
9 августа, 18:40 UTC+3

Ученые предлагают менять политику распределения богатств и развивать систему кредитования

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Материал из 1 страницы
© Рixabay/fantareis

Социальное неравенство граждан страны плохо сказывается на ее экономическом развитии. Такой вывод сделали ученые австралийского Университета Дикина, изучив динамику развития двух десятков стран. Они опровергли утверждение, что материальное и социальное неравенство мотивирует менее обеспеченных людей больше зарабатывать и инвестировать накопленные деньги. О результатах исследования сообщает The Conversation.

"Наше исследование охватывает 21 страну Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и более ста лет. Результаты показывают, что неравенство доходов в действительности ограничивает людей, а не стимулирует их зарабатывать больше, получать образование и становиться предпринимателями", - сказал один из авторов исследования, профессор экономики Университета Дикина Крис Дукулиагос.

Зависимость между ситуацией в обществе и развитием экономики ученые измерили, сравнив динамику роста количества патентов на новые изобретения и коэффициент Джини (индекс степени расслоения доходов) в государствах ОЭСР.

С 1870 по 1977 год неравенство в странах ОЭСР снизилось в среднем на 40%. За этот период увеличилась доля инноваций в обществе, выросли доходы и производительность. Но в последние десятилетия неравенство вновь усилилось, что имело обратный эффект - количество инноваций снизилось, экономический рост замедлился.

Австралийские ученые ссылаются на выводы профессора Университета Цюриха Джозефа Цваймюллера. В своем исследовании ученый отметил, что из-за большого количества бедных людей сокращается рынок новых товаров. Покупательная способность граждан подстегивает развитие экономики страны. Этого не происходит при низком уровне дохода. Внутренний рынок заполняют, с одной стороны, импортные товары, с другой - продукты массового производства. Экономика страны замедляется.

Перераспределение богатств

Австралийские ученые изучили соотношение уровня кредитования физических лиц к ВВП. Они выяснили, что экономика стабильнее в тех странах, где малообеспеченные слои общества имели широкий доступ к кредитам. Если финансовые рынки страны работают хорошо, то каждый может получить доступ к кредиту и инвестировать полученные средства.

"Люди с меньшими доходами имеют меньше возможностей раскрыть собственный потенциал. Это означает, что власть должна стимулировать бедные слои общества, давая доступ к кредитам", - отметил Дукулиагос.

Подчеркивается, что расслоение в обществе также будет препятствовать повышению налогов, что повлияет на размер ВВП. Дукулиагос заявил, что в условиях высокого уровня экономического и социального неравенства люди менее склонны делиться и помогать друг другу.

В качестве решения проблемы эксперт предложил правительствам заняться повышением экономической стабильности страны. И одновременно - расширить малообеспеченным слоям дотуп к образованию.

Идею правильного распределения ранее озвучил лауреат Нобелевской премии по экономике Эрик Маскин. Ученый считает, что уменьшить неравенство можно грамотным использованием плодов глобализации, дав возможность бедным слоям получать образование и повышать квалификацию.

Материал предоставлен проектом "+1".

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