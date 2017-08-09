Уменьшение социального неравенства укрепит экономику

Социальное неравенство граждан страны плохо сказывается на ее экономическом развитии. Такой вывод сделали ученые австралийского Университета Дикина, изучив динамику развития двух десятков стран. Они опровергли утверждение, что материальное и социальное неравенство мотивирует менее обеспеченных людей больше зарабатывать и инвестировать накопленные деньги. О результатах исследования сообщает The Conversation.

"Наше исследование охватывает 21 страну Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и более ста лет. Результаты показывают, что неравенство доходов в действительности ограничивает людей, а не стимулирует их зарабатывать больше, получать образование и становиться предпринимателями", - сказал один из авторов исследования, профессор экономики Университета Дикина Крис Дукулиагос.

Зависимость между ситуацией в обществе и развитием экономики ученые измерили, сравнив динамику роста количества патентов на новые изобретения и коэффициент Джини (индекс степени расслоения доходов) в государствах ОЭСР.

С 1870 по 1977 год неравенство в странах ОЭСР снизилось в среднем на 40%. За этот период увеличилась доля инноваций в обществе, выросли доходы и производительность. Но в последние десятилетия неравенство вновь усилилось, что имело обратный эффект - количество инноваций снизилось, экономический рост замедлился.

Австралийские ученые ссылаются на выводы профессора Университета Цюриха Джозефа Цваймюллера. В своем исследовании ученый отметил, что из-за большого количества бедных людей сокращается рынок новых товаров. Покупательная способность граждан подстегивает развитие экономики страны. Этого не происходит при низком уровне дохода. Внутренний рынок заполняют, с одной стороны, импортные товары, с другой - продукты массового производства. Экономика страны замедляется.

Перераспределение богатств

Австралийские ученые изучили соотношение уровня кредитования физических лиц к ВВП. Они выяснили, что экономика стабильнее в тех странах, где малообеспеченные слои общества имели широкий доступ к кредитам. Если финансовые рынки страны работают хорошо, то каждый может получить доступ к кредиту и инвестировать полученные средства.

"Люди с меньшими доходами имеют меньше возможностей раскрыть собственный потенциал. Это означает, что власть должна стимулировать бедные слои общества, давая доступ к кредитам", - отметил Дукулиагос.

Подчеркивается, что расслоение в обществе также будет препятствовать повышению налогов, что повлияет на размер ВВП. Дукулиагос заявил, что в условиях высокого уровня экономического и социального неравенства люди менее склонны делиться и помогать друг другу.

В качестве решения проблемы эксперт предложил правительствам заняться повышением экономической стабильности страны. И одновременно - расширить малообеспеченным слоям дотуп к образованию.

Идею правильного распределения ранее озвучил лауреат Нобелевской премии по экономике Эрик Маскин. Ученый считает, что уменьшить неравенство можно грамотным использованием плодов глобализации, дав возможность бедным слоям получать образование и повышать квалификацию.

Материал предоставлен проектом "+1".