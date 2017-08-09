Сибирская язва может уничтожить шимпанзе в Кот-д'Ивуаре

Сибирская язва, возможно, приведет к исчезновению шимпанзе в национальном парке Таи (Tai National Park) в Кот-д'Ивуаре. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Nature, сообщает агентство France Presse.

Заболевание стало причиной смерти 38% животных в парке Таи. Больше всего погибших было среди шимпанзе.

"По нашим расчетам, сибирская язва приведет к снижению численности популяции и, возможно, исчезновению шимпанзе в национальном парке Таи", - отмечают ученые в своей работе. Шимпанзе являются особенно уязвимыми из-за низкого коэффициента прироста их популяции.

Для того чтобы установить причину смерти животных, ученые брали биологические образцы из туш и костей умерших животных, а также обитающих на территории мух с 1989 по 2014 год. Из всех 55 умерших в национальном парке шимпанзе 31 особь умерла из-за сибирской язвы. Среди других жертв болезни были дукеры (антилопы), мангусты и дикобраз.

При этом авторы исследования не смогли определить, где и как животные были инфицированы типом сибирской язвы, впервые зафиксированном в парке в 2004 году. Они предупредили, что инфекции у обезьян "часто являются показателями болезни, которая может поразить и людей". Получившие название Bacillus cereus biovar anthracis бактерии также вызвали гибель шимпанзе, горилл и слонов в Камеруне и Центральноафриканской Республике (ЦАР), сообщили исследователи. О случаях заражения человека этим типом бактерий не сообщалось.

Вспышки сибирской язвы чаще встречаются в экосистемах засушливых земель, таких, как африканская саванна. Это приводит к смертям среди диких животных, крупного рогатого скота и в некоторых случаях людей. Люди обычно заражаются от животных или через продукты питания. В своей наиболее распространенной форме, по данным Всемирной организации здравоохранения, болезнь вызывает черные язвы на коже. При этом бактерии не передаются от человека к человеку. Болезнь является потенциально смертельной, однако поддается лечению антибиотиками.

Болезнь Альцгеймера у шимпанзе

Еще одно исследование, посвященное заболеваемости шимпанзе, появилось 1 августа. Из публикации в журнале Nature стало известно, что исследователи обнаружили у шимпанзе признаки болезни Альцгеймера. Таким образом, они привнесли новые данные в более чем десятилетний спор о том, являются ли люди единственным видом, у которого наблюдается это расстройство. При этом пока неясно, приводят ли симптомы болезни у шимпанзе к нарушениям работы мозга, которые наблюдаются у людей.

Ученые заявили, что шимпанзе могут помочь лучше понять болезнь и способы борьбы с ней, но для этого им нужно получить разрешение на проведение исследований на этих животных, находящихся под угрозой исчезновения.

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