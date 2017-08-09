Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.08:
$ 59.96
€ 70.42
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Производитель игрушек сократит выбросы углекислого газа на 10% к 2020 году

Социальная ответственность
9 августа, 19:04 UTC+3

Датская компания Lego перевела фабрики и офисы на возобновляемую энергию и инвестировала в разработку экологичных альтернатив пластмассам

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Рixabay/aitoff

Датский производитель развивающих игрушек Lego в рамках программы Всемирного фонда природы (WWF) по спасению климата планирует сократить выбросы СО2 на 10% к 2020 году (по 10 тыс. тонн ежегодно). Компания также надеется, что ее ключевые поставщики, ответственные за 90% углекислого газа (1,1 млн тонн), образующегося в процессе производства и распространения конструктора, также сумеют улучшить свои показатели по выбросам. Об этом сообщается на сайте компании.

"Изменения климата - основная угроза планете. Lego обязана минимизировать воздействие на планету - ради наших детей", - заявила финансовый директор Lego, ответственный за устойчивую стратегию компании, Марьори Лао.

Lego присоединилась к инициативе WWF в 2014 году. С тех пор компания повысила энергоэффективность производства строительных кирпичиков конструктора более чем на 12% и инвестировала 6 млрд датских крон (более 57 млрд рублей) в ветряную энергетику.

В марте 2017 года Lego объявила, что достигла цели - обеспечивать офисы и производство энергией из возобновляемых источников - на три года раньше запланированного срока. Воплотить задачу удалось, в частности, благодаря инвестициям компании в прибрежную ветряную электростанцию Burbo Bank Extension (258 МВт), которая строится около Ливерпуля (Великобритания). Lego принадлежит 25% объекта.

Компания также открыла Центр устойчивых материалов (Sustainable Materials Center), размер инвестиций составил 1 млрд датских крон (9,5 млрд рублей). 70 специалистов организации тестируют экологичные альтернативы сырья, используемого для производства игрушек и упаковки. В планах Lego к 2030 году перейти на экологичные перерабатываемые материалы, получаемые из надежных источников.

Как рассказал вице-президент по экологической ответственности Lego Тим Брукс сайту Quartz, искомые экологические материалы должны соответствовать требованиям компании по безопасности и качеству. Потенциальные замены, в частности, должны быть столь же прочными и долговечными как используемая в настоящее время техническая термопластическая смола (АБС-пластик).

"Мы знаем, что наборы Lego часто передаются от поколения к поколению. Я сам планирую подарить кубики Lego, с которыми играл и которые достались мне от отца, сыну. Крайне важно, чтобы устойчивые материалы были долговечными", - отметил Брукс.

Необходимо, чтобы материалы также могли принимать любую форму. "Мы хотим, чтобы материал сиял", - добавил Брукс. Пока испытываемые образцы отличаются по цвету от оригинальных кирпичиков. Например, кирпичики из пластика, сделанного из пшеницы, более тусклые.

Как считает автор книги "Руководство по смягчению последствий изменения климата и адаптации" (Handbook of Climate Change Mitigation and Adaptation), преподаватель материаловедения (раздел науки, изучающий изменения свойств материалов в твердом или жидком состояниях) в Венском университете прикладных наук Максимилиан Лакнер, крупные компании-приверженцы перехода на устойчивые материалы помогут сократить экологический ущерб от сжигания ископаемого топлива, необходимого для производства пластмасс.

"Большие игроки могут изменить ход игры", - уверен Лакнер.

Ежегодно в мире выпускают 300 млн тонн пластика, в производстве ежегодно используется около 4% добываемой нефти. Еще 4% ископаемого топлива уходит на производство энергии, которая обеспечивает процесс создания материала.

Материал предоставлен проектом "+1".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Мы вышли из Райкина": жизнь и творчество артиста в воспоминаниях его коллег
Этому краю края не видно
Современное искусство на ярмарке в Париже
Инфографика
Автомобили Tesla
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Фото
7
В заповеднике "Пасвик" открыли визит-центр
2
Более 100 тыс. пенсионеров освоили "Азбуку Интернета”
2
Названы самые экологичные российские офисы 2016 года
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ляшко потребовал от властей Украины отменить контракт на закупку в США газового угля
2
Соглашение РФ и Украины об экспорте продукции военного назначения. Досье
3
Вооруженные люди захватили гостиницу в центре Риги
4
Под Ярославлем судья облсуда насмерть сбил женщину
5
В районе строительства Крымского моста сняты ограничения судоходства
6
В Нижнем Тагиле не могут найти 16 работников завода, чтобы выплатить им долги по зарплате
7
"Газпром" увеличил загрузку "Северного потока", не снизив транзит через Украину
Темы дня
Новости партнеров
Реклама