Производитель игрушек сократит выбросы углекислого газа на 10% к 2020 году

Датский производитель развивающих игрушек Lego в рамках программы Всемирного фонда природы (WWF) по спасению климата планирует сократить выбросы СО 2 на 10% к 2020 году (по 10 тыс. тонн ежегодно). Компания также надеется, что ее ключевые поставщики, ответственные за 90% углекислого газа (1,1 млн тонн), образующегося в процессе производства и распространения конструктора, также сумеют улучшить свои показатели по выбросам. Об этом сообщается на сайте компании.

"Изменения климата - основная угроза планете. Lego обязана минимизировать воздействие на планету - ради наших детей", - заявила финансовый директор Lego, ответственный за устойчивую стратегию компании, Марьори Лао.

Lego присоединилась к инициативе WWF в 2014 году. С тех пор компания повысила энергоэффективность производства строительных кирпичиков конструктора более чем на 12% и инвестировала 6 млрд датских крон (более 57 млрд рублей) в ветряную энергетику.

В марте 2017 года Lego объявила, что достигла цели - обеспечивать офисы и производство энергией из возобновляемых источников - на три года раньше запланированного срока. Воплотить задачу удалось, в частности, благодаря инвестициям компании в прибрежную ветряную электростанцию Burbo Bank Extension (258 МВт), которая строится около Ливерпуля (Великобритания). Lego принадлежит 25% объекта.

Компания также открыла Центр устойчивых материалов (Sustainable Materials Center), размер инвестиций составил 1 млрд датских крон (9,5 млрд рублей). 70 специалистов организации тестируют экологичные альтернативы сырья, используемого для производства игрушек и упаковки. В планах Lego к 2030 году перейти на экологичные перерабатываемые материалы, получаемые из надежных источников.

Как рассказал вице-президент по экологической ответственности Lego Тим Брукс сайту Quartz, искомые экологические материалы должны соответствовать требованиям компании по безопасности и качеству. Потенциальные замены, в частности, должны быть столь же прочными и долговечными как используемая в настоящее время техническая термопластическая смола (АБС-пластик).

"Мы знаем, что наборы Lego часто передаются от поколения к поколению. Я сам планирую подарить кубики Lego, с которыми играл и которые достались мне от отца, сыну. Крайне важно, чтобы устойчивые материалы были долговечными", - отметил Брукс.

Необходимо, чтобы материалы также могли принимать любую форму. "Мы хотим, чтобы материал сиял", - добавил Брукс. Пока испытываемые образцы отличаются по цвету от оригинальных кирпичиков. Например, кирпичики из пластика, сделанного из пшеницы, более тусклые.

Как считает автор книги "Руководство по смягчению последствий изменения климата и адаптации" (Handbook of Climate Change Mitigation and Adaptation), преподаватель материаловедения (раздел науки, изучающий изменения свойств материалов в твердом или жидком состояниях) в Венском университете прикладных наук Максимилиан Лакнер, крупные компании-приверженцы перехода на устойчивые материалы помогут сократить экологический ущерб от сжигания ископаемого топлива, необходимого для производства пластмасс.

"Большие игроки могут изменить ход игры", - уверен Лакнер.

Ежегодно в мире выпускают 300 млн тонн пластика, в производстве ежегодно используется около 4% добываемой нефти. Еще 4% ископаемого топлива уходит на производство энергии, которая обеспечивает процесс создания материала.

Материал предоставлен проектом "+1".