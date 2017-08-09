Активисты в Индии выступили против слияния агрохимических гигантов

Сделка по слиянию немецкого химического и фармацевтического концерна Bayer и крупного американского производителя семян и пестицидов Monsanto встретила негативную реакцию в индийском обществе. В стране находится единственная дочерняя компания Monsanto, и агропромышленный индийский рынок является одним из главных для компании. Часть активистов высказалась против слияния немецкого и американского гигантов, которое должно состояться до конца 2017 года. Противники деятельности компании заявляют, что Monsanto - монополист, препятствующий самостоятельному экономическому развитию Индии. Об этом пишет STLtoday.

С резкой критикой компании Monsanto выступает известный активист Индии по защите окружающей среды Вандана Шива. Она и ее сторонники заявляют, что без компании индийские фермеры могли бы зарабатывать от четырех до 10 раз больше, не тратясь на продукцию Monsanto. Шива считает, что слияние двух компаний - попытка Monsanto создать видимость того, компания будет контролироваться Bayer, и восстановить репутацию в глазах широкой общественности.

Критики Monsanto озвучили и более серьезные обвинения. Кришна Вар Чаудхари, представитель фермерского движения страны, представил доклад Национальной комиссии по правам человека в Индии. Он привел доказательства, что компания фактически установила монопольные цены на семена. Из-за ценовой политики компании многие фермеры Индии попали в финансовую зависимость.

Прозвучали обвинения, что из-за деятельности Monsanto некоторые люди были даже доведены до самоубийства. Monsanto опровергает обвинения в том, что продукция компании является причиной нестабильности общества. На сайте компании значится, что само по себе "сельское хозяйство Индии несет целый комплекс системных и социальных проблем".

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и министерство сельского хозяйства страны призывали к антимонопольному регулированию деятельности компании. Со стороны компании подчеркивалось, что именно для предотвращения монополизации окончание сделки Monsanto-Bayer растянуто до конца 2017 года. Вандана Шива, однако, опасается, что после завершения слияния компания станет настолько влиятельной, что сможет манипулировать индийским правительством.

Пока слияние продолжается, противники компании ищут новые пути развития Индии. Шива, например, открыла "Университет Земли" - школу, обучающую фермеров альтернативным способам экологически чистого и самодостаточного хозяйства.

Сторонники Monsanto

Индийские сторонники Monsanto считают, что присутствие Monsanto в Индии, ее технологии дают возможность для качественного развития страны. В частности, они поддерживают "зеленую революцию" в Индии, направленную на повышение урожайности и производительности сельского хозяйства.

Monsanto способствовала развитию агросектора страны: согласно отчету компании в области устойчивого развития за прошлый год, 71000 индийских фермеров прошли курсы повышения квалификации. Также компания проводила акции по очистке воды, принимала меры для улучшения санитарных условий жизни и боролась с использованием детского труда. В частности, Monsanto следила за своими деловыми партнерами, запретив принимать на работу детей младше 14 лет.

Директор Центра биотехнологий Южной Азии Бхагират Чоудхари подчеркивает, что компания предоставила в 2002 году доступ к технологии выращивания генномодифицированного хлопка. Благодаря этому производительность хлопка в стране за 13 лет выросла втрое.

"Я поддерживаю компании, которые могут дать новые полезные технологии индийским фермерам. Monsanto - одна из них", - говорит Чоудхари.

Monsanto также помогла развиться биотехнологическим стартапам, профинансировав наладку программного обеспечения начинающих компаний. Как заявил главный химик-аналитик Bloomberg Intelligence Джейсон Майнер, компания стремится стать "следующим Google или Skypе в системах управления базами данных агроиндустрии".

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