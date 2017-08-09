Биоразнообразие в Атланте возродилось благодаря восстановлению заброшенных земель

В результате восстановления зоны вокруг заброшенной железной дороги в центре Атланты (штат Джорджия, США) Atlanta BeltLine вернулось биологическое разнообразие мегаполиса. В рамках проекта было преобразовано 450 га заброшенных земель в полезное пространство и возвращено более 3000 видов местных деревьев и растений. Согласно данным неопубликованного исследования доцента экологических наук Университета Эмори Бэри Броузи, в регионе стало в три раза больше видов пчел, а их количество увеличилось пять раз. Местные жители отмечают появление большего количества бабочек и даже светлячков по сравнению с ситуацией в центре города четыре года назад. О результатах проекта реконструкции сообщил журнал Ensia.

Железную дорогу построили в центре Атланты в 1902 году. К 1960-м годам промышленность и инфраструктура города пришли в упадок, и в 1970-1980-х годах Атланта начала терять население. В 1999 году студент Технологического института Джорджии Райан Гравель в качестве магистерской диссертации по архитектуре предложил проект реставрации заброшенных земель рядом с путями, который решили реализовать власти города.

Идея архитектора заключалась в том, чтобы создать пространство, в котором хотелось бы жить. Для создания комфортной городской среды была создана компания Atlanta BeltLinе Inc. (ABI), реконструкция проводится частично на деньги спонсоров, частично на средства из городского бюджета. На месте разрушенных участков железной дороги и вокруг нее появились парки, сады, велосипедные и прогулочные дорожки. Проект стал крупнейшим в своем роде в США.

К настоящему времени местные виды растений засадили на 8 га территорий Atlanta BeltLine. Озеленением занималась некоммерческая организация Trees Atlanta. Еще около 4 га компания планирует восстановить в следующем году. Вокруг центра Атланты создана многофункциональная зона в 53 км, где жители города могут гулять и заниматься спортом.

"Естественные насаждения произвели небывалый положительный эффект. Мы обнаружили огромные территории, освоенные опылителями", - отмечает Броузи.

Проект помогает экономить

Реализация проекта позволила Атланте не только восстановить экосистему, но и экономить. ABI помогла городу спроектировать систему стоков дождевой воды, интегрировав ее в природный парк. Дождевая вода теперь перерабатывается для фонтанов, озер, водопада, а город сэкономил на строительстве инфраструктуры $15 млн.

Компания обеспечила парки системой электроснабжения на солнечных батареях, а также установила светодиодные фонари. Особый архитектурный навес из солнечных батарей создает в парке тень для посетителей и возвращает энергию на электростанции штата.

В парке стоят мусорные баки, обеспеченные "умной" системой сбора мусора - питаясь от солнечных батарей, она удаленно сообщает коммунальным службам, когда пора вывозить мусор.

"Экономия - способ завлечь людей в наш проект. Мы же решаем вопросы строительства изящными и экологичными способами", - рассказала представитель ABI Хитер Хасси-Кукер.

Как отмечает Ensia, освоение ранее заброшенных территорий повысило стоимость недвижимости в городе.

Новый транспорт

Многофункциональная дорога изменила привычки жителей города. Обновленная дорога соединила 45 районов города, а поскольку по ней можно ездить на велосипеде, многие жители заменили ими автомобили.

"Это здоровый способ передвижения. Велосипедные дорожки и тропы изменили основные пути в Атланте", - объяснил мэр города Касим Рид.

Крупная реконструкция также способствует здоровому питанию жителей. Дизайнеры ABI развернули на площади в 2,4 га городскую ферму. Они очистили почву, отравленную мышьяком, выкопали и утилизировали мусор. На ферме выращивают свежие овощи, которые поставляют местным жителям. Излишки продуктов отправляет на Рonce Сity Market - некогда заброшенный, но теперь процветающий торговый центр и фуд-корт.

Материал предоставлен проектом "+1".