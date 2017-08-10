Французские фермеры предлагают отстреливать волков

Французские животноводы призывают правительство принять меры против волков, которые губят домашний скот. Сотни фермеров и пастухов собрали 3 тыс. овец, 100 особей крупного рогатого скота и нескольких лошадей в поле в Авероне (департамент на юге Франции), чтобы продемонстрировать, скольких животных убили волки в последние месяцы. Об этом сообщила газета The Guardian.

Правительство разрешает фермерам отстреливать по 40 волков в год в рамках организованной охоты. Однако животноводы считают это недостаточным.

"Они говорят, что 80% французов выступают за волка, но люди просто не знают реальности", - заявила пастух Мелани Брун. С начала года хищники убили более 4 тыс. сельскохозяйственных животных во Франции, в 2016 году - более 10 тыс., в 2015-м - более 9 тыс.

Как рассказал министр экологии Франции Николя Юло агентству France 24, Франции необходимо найти баланс между охраной волков и защитой домашнего скота. Волк подлежит строгой охране в рамках Бернской конвенции об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания 1979 года. Он также входит в Красную книгу редких и уязвимых животных. Вид был широко распространен во Франции, в районе Альп, но его истребили в 30-х годах 20-го века. В 1990-х годах популяция восстановилась благодаря пришедшим из Италии животным. Теперь в стране насчитывают около 360 особей.

Представители экологических организаций утверждают, что предупредительных выстрелов было бы достаточно, чтобы отпугнуть хищников. К мирной борьбе, в частности, призывает Всемирный фонд дикой природы (WWF). В рамках проекта LIFE COEX волонтеры помогают французским фермерам возводить заборы и другие защитные сооружения. Организация также предлагает скотоводам заводить специально обученных сторожевых собак.

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