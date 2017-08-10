Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.08:
$ 59.93
€ 70.27
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Французские фермеры предлагают отстреливать волков

Социальная ответственность
10 августа, 18:42 UTC+3

С начала года волки уничтожили более 4 тыс. голов домашнего скота

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Рixabay/raincarnation40

Французские животноводы призывают правительство принять меры против волков, которые губят домашний скот. Сотни фермеров и пастухов собрали 3 тыс. овец, 100 особей крупного рогатого скота и нескольких лошадей в поле в Авероне (департамент на юге Франции), чтобы продемонстрировать, скольких животных убили волки в последние месяцы. Об этом сообщила газета The Guardian.

Правительство разрешает фермерам отстреливать по 40 волков в год в рамках организованной охоты. Однако животноводы считают это недостаточным.

"Они говорят, что 80% французов выступают за волка, но люди просто не знают реальности", - заявила пастух Мелани Брун. С начала года хищники убили более 4 тыс. сельскохозяйственных животных во Франции, в 2016 году - более 10 тыс., в 2015-м - более 9 тыс. 

Как рассказал министр экологии Франции Николя Юло агентству France 24, Франции необходимо найти баланс между охраной волков и защитой домашнего скота. Волк подлежит строгой охране в рамках Бернской конвенции об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания 1979 года. Он также входит в Красную книгу редких и уязвимых животных. Вид был широко распространен во Франции, в районе Альп, но его истребили в 30-х годах 20-го века. В 1990-х годах популяция восстановилась благодаря пришедшим из Италии животным. Теперь в стране насчитывают около 360 особей.

Представители экологических организаций утверждают, что предупредительных выстрелов было бы достаточно, чтобы отпугнуть хищников. К мирной борьбе, в частности, призывает Всемирный фонд дикой природы (WWF). В рамках проекта LIFE COEX волонтеры помогают французским фермерам возводить заборы и другие защитные сооружения. Организация также предлагает скотоводам заводить специально обученных сторожевых собак.

Материал предоставлен проектом "+1".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Мы вышли из Райкина": жизнь и творчество артиста в воспоминаниях его коллег
Этому краю края не видно
Современное искусство на ярмарке в Париже
Инфографика
Автомобили Tesla
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Фото
7
В заповеднике "Пасвик" открыли визит-центр
2
Более 100 тыс. пенсионеров освоили "Азбуку Интернета”
2
Названы самые экологичные российские офисы 2016 года
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Удальцов не намерен участвовать в протестных акциях с Навальным
2
СК возбудил дело о жестоком убийстве собаки породы хаски в Подмосковье
3
Marca: футболист "Монако" Мбаппе перешел в ПСЖ за €160 млн
4
Счетная палата выявила за I полугодие нарушений на 1,13 трлн рублей
5
В Смоленске горит швейная фабрика
6
Удальцов поддерживает решение крымчан о включении полуострова в состав России
7
Исторический минимум: российские банки продолжают снижать ставки по ипотеке
Темы дня
Новости партнеров
Реклама