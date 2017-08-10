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Производство креветок угрожает экологии и рисоводству Вьетнама

Социальная ответственность
10 августа, 18:51 UTC+3

Экспорт ракообразных приносит стране большую выгоду, но может навредить в будущем

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Материал из 1 страницы
© Рixabay/magdus

Экологи и защитники окружающей среды указали на то, что развившееся производство креветок во Вьетнаме несет риски для людей и природы. Кризисную ситуацию создает уничтожение мангровых лесов и дальнейшее повышение уровня моря. Об этом сообщает AFP.

Дельта реки Меконга, называемая вьетнамской "рисовой чашей" из-за больших рисовых плантаций, в течение нескольких последних лет стала также местом активного разведения креветок. Фермеры Вьетнама кратно увеличили свою прибыль благодаря новому производству. Однако экологи указали, что выгода от интенсивного разведения креветок не может быть бесконечной.

Менеджер программы Mekong Delta Международного союза охраны природы Эндрю Уайт пояснил, что благоприятная ситуация для фермеров продлится недолго. Международный союз призывает предпринимателей сохранять мангровые леса, которые вырубаются под хозяйства для выращивания креветок. Также специалисты настоятельно рекомендуют не использовать вредные химикаты на производстве.

Одновременно со строительством ферм на местах вырубленных мангровых лесов в дельте Меконга из-за климатических изменений повышается уровень соленой воды. Именно этот фактор с 1990-х годов способствовал развитию производства креветок: земли рисовых плантаций с пресной водой затапливала морская вода, и условия для создания креветочных ферм становились идеальными.

Некоторым фермерам удалось повысить свой заработок с $1200 в год, которые удавалось получать на выращивании риса, до $40 000 в год.

Финансовая выгода и продовольственные риски

Привлекательность производства креветок повышалась по мере роста спроса со стороны Европы и США. Финансовую выгоду научились извлекать не только фермеры, но и страна. Статья доходов от экспорта креветок стала важной частью бюджета. В этом году премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук призвал повысить прибыль от экспорта креветок с $3 млрд в 2016 году до $10 млрд к 2025 году. Параллельно с этим доход от экспорта риса снижается с 2011 года.

Правительство страны продолжает вкладывать миллионы долларов в затапливаемые пресноводные земли дельты Меконга. В некоторых провинциях правительство предлагает разделять производство: полгода выращивать рис, а остальные полгода - креветок. Но многие фермеры уже готовы полностью отказаться от производства риса из-за прибыльности креветочных ферм.

"Правительство пытается найти баланс - извлечь выгоду от экспорта и одновременно развивать экономику. Но оно жертвует безопасностью в обеспеченности продовольствием на будущее время", - отметил профессор Корнеллского университета Тим Горман.

Материал предоставлен проектом "+1".

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