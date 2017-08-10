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Молодежь поддерживает социально ответственные компании

Социальная ответственность
10 августа, 19:29 UTC+3

Исследования доказали успешность бизнеса, выбравшего устойчивое развитие

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Материал из 1 страницы
© Pixabay/bdcbethebest

Проведенные Калифорнийским университетом в Беркли (США) исследования показали, что девять из 10 представителей поколения моложе 20-ти лет склонны выбирать социально ответственные бренды и компании. О результатах двух исследований сообщила медиакомпания Thomson Reuters.

Отчет компании-измерителя мнений Nielson Global Corporate показывает, что 73% молодого поколения Америки охотнее платят за бренд социально ответственных компаний.

Причина, по которой молодым людям свойственно такое поведение, связана с их окружением. Представители молодого поколения росли в глобализованном мире, имея доступ к информации о других странах, народах, чужой истории. Интенсивный обмен информацией натолкнул молодежь на мысль о всеобщности проблем и необходимости их повсеместного решения. Осознанно выбираются бренды, которые не только позиционируют высокое качество продукта, но и предпринимают социально значимые шаги.

При этом молодые люди следят за выполнением декларируемых намерений, оценивают конкретные действия компаний. Молодежь изучает публичные отчеты и динамику изменений, например, в том, насколько та или иная компания снизила выбросы углекислого газа от производства.

Запросы молодого поколения меняют облик бизнеса

Работодатели  вынуждены считаться с мнением молодежи, которая скоро станет либо их потребителями, либо сотрудниками. Для этого бренды проводят социально значимые кампании, ориентированные на молодое поколение.

"Поначалу мы выделяли корпоративную социальную ответственность как свою отличительную черту. Но теперь это вопрос выживания бизнеса на рынке. Это произошло во многом благодаря молодому поколению и трансформации социальных сетей", - рассказала журналу The Atlantic Ребекка Армстронг, управляющий директор рекламного агентства North (Портленд, штат Орегон), проводящее социально значимые кампании с участием молодежи.

Согласно исследованиям, более успешными и жизнеспособными оказываются те компании, которые действительно меняют методы управления, проявляют корпоративную социальную ответственность и ориентируются на устойчивое развитие.

В частности, бренды, поддерживающие программы борьбы с изменениями климата, оказываются на 18% рентабельнее, а компании, которые публично раскрывают данные о выбросах углерода в атмосферу, оказываются рентабельнее на 67%.

Материал предоставлен проектом "+1".

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