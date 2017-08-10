Эксперт: одиночество опаснее ожирения

Одиночество и социальная изоляция могут быть опаснее для здоровья населения, чем ожирение. К такому выводу пришла профессор психологии в Университете Бригама Янга (Brigham Young University) Джулианна Хольт-Ланстад (Julianne Holt-Lunstad) в исследовании, представленном на 125-й ежегодной конвенции Американской психологической ассоциации. Об этом сообщает портал Medical Express.

Психолог выявила, что около 42,6 млн взрослых людей старше 45 лет в США страдают от хронического одиночества. Более половины взрослого населения не состоит в браке.

Для того чтобы доказать, что социальная изоляция и одиночество влияют на преждевременную смертность, Хольт-Люнстад представила данные двух метаанализов (объединила результаты нескольких исследований методами статистики, чтобы проверить гипотезу).

Первый включал в себя 148 исследований, в которых участвовало более 300 тыс. участников. Он показал, что у более социализированных людей на 50% ниже риск преждевременной смерти.

Второй метаанализ включал в себя 70 исследований, представляющих более 3,4 млн человек из Северной Америки, Европы, Азии и Австралии. Он показал, что такие факторы, как социальная изоляция, одиночество или жизнь в одиночку, повышали риск преждевременной смерти. Эти факторы были признаны равными или даже более опасными, чем такие, как, например, ожирение и другие показатели физического здоровья.

Хольт-Ланстад подчеркивает, что взаимоотношения с другими людьми рассматриваются учеными как фундаментальные потребности человека, имеющие решающее значение как для его благополучия, так и для выживания. По ее словам, опасность социальной изоляции видна даже на примерах младенцев. Те из них, кто не имеет контакта с людьми, не могут хорошо развиваться и более часто умирают.

"Мы можем только предполагать, что рост стареющего населения будет влиять на общественное здравоохранение. На самом деле многие страны во всем мире теперь говорят, что мы столкнулись с "эпидемией одиночества", - утверждает Хольт-Люнстад.

Согласно рекомендациям психолога, необходимо уделять больше внимания исследованиям этой темы и развивать ресурсы для борьбы с угрозой общественного здравоохранения как на общественном, так и на индивидуальном уровне. Людей необходимо готовить в том числе к выходу на пенсию - как в социальном, так и финансовом плане, поскольку традиционно многие социальные связи связаны с работой. Для того чтобы не лишать пенсионеров общения, необходимы базы отдыха и городские общественные сады.

В июле стало известно, что в России число браков за первое полугодие 2017-го выросло на 8,5% по сравнению с тем же периодом 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Как писала газета "Известия", среди причин эксперты называют экономическую выгоду, возможность взять ипотеку и желание успеть до конца 2018 года получить бонус в виде материнского капитала.

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