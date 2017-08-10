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Соблюдение экологических норм не вредит экономике США

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10 августа, 19:26 дата обновления: 10 августа, 23:26 UTC+3

Более жесткое природоохранное регулирование в отдельных округах не ухудшает их экономических показателей

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© Рixabay/Tarabiscuite

Политика противодействия загрязнению воздуха снижает уровень выбросов вредных веществ, вызываемый увеличением городского населения, не препятствуя при этом экономическому росту в процессе урбанизации. К такому выводу пришли авторы исследования, проведенного в Университете Карнеги-Меллона (США). О работе, опубликованной в журнале PLOS ONE, рассказал портал Phys.org.

Экономист Николас Мюллер и его соавтор Акшайя Джа изучили данные Агентства по защите окружающей среды (ЕРА), чтобы узнать, в каких округах штатов соблюдались национальные стандарты качества атмосферного воздуха (NAAQS), установленные в 1990 году. Эти стандарты ежегодно приводятся в соответствие с национальными целями по среднему или максимально допустимому уровню загрязнения. 

Полученные сведения исследователи сопоставили с ежегодными данными об экономических показателях, численности населения и уровне загрязнения в округах, что позволило им оценить экономические и экологические последствия от регулирования чистоты воздуха.

"Когда округ не справляется с выполнением требований NAAQS, то подвергается более строгому регулированию, чем те, которые соответствуют стандартам, - отмечает Акшайя Джа. - Сравнивая результаты разных округов, мы можем определить, как жесткость природоохранного регулирования влияет на степень экологического ущерба и экономические показатели". 

Авторы обнаружили, что более строгие меры регулирования, применяемые к "отстающим" округам, уменьшают ущерб от загрязнения (потери от болезней и смертности, выраженные в денежном выражении), но не замедляют темпы экономического роста по сравнению с успешными округами.

"Мы считаем, что отношения между урбанизацией и экономическим производством (ростом ВВП) не страдают от экологической политики, - прокомментировал Мюллер. - Это должно в корне изменить нынешний политический дискурс, который строится на том, что экономические и экологические цели якобы противоречат друг другу".

На днях эксперты ОЭСР представили результаты исследования стоимости загрязнения воздуха в 41 стране: 35 странах-членах ОЭСР и странах БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Индонезия, Китай и ЮАР). На эти страны приходится 70% всех смертей, связанных с низким качеством воздуха.

Доклад основан на эпидемиологических данных 2015 года и базовом значении стоимости статистической жизни, которое составило $3 млн. Смертность и инвалидность, вызванные загрязнением воздуха, влекут за собой экономические издержки: по данным ОЭСР, в 2015 году глобальный ущерб составил $5,1 трлн. Потери России из-за смертности от загрязненного воздуха эксперты ОЭСР оценили в 12% ВВП. За нею следуют Индия и Латвия с 11,6% и 10,5% ВВП соответственно. Ущерб Китая стал самым большим в абсолютном выражении ($1,6 трлн), но по отношению к ВВП оказался ниже, чем у перечисленных стран - 8,4%.

Материал предоставлен проектом "+1".

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