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Огороды в пустыне Тар дали первые плоды

Социальная ответственность
11 августа, 18:36 UTC+3

Домашние посадки помогут жителям засушливых районов избежать голода

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Материал из 1 страницы
© pxhere.com

Граждане Пакистана, живущие на территории пустыни Тар (располагается на северо-западе Индии и юго-востоке Пакистана), получили возможность выращивать овощи и фрукты круглый год, независимо от сезона дождей. Благодаря концепции "кухонных" огородов, которая заключается в том, что женщин в деревнях мотивируют самостоятельно выращивать овощи рядом с домами для обеспечения семьи пропитанием, пакистанцы больше не зависят от дождей и могут получать урожай круглый год. Об опыте пакистанцев рассказал портал The News International.

В этом месяце женщины из 13 деревней округа Тхарпаркар в Пакистане собрали первые овощи с новых "кухонных" огородов. Урожай, полученный до сезона дождей, состоит из индийской тыквы тинды и бобового растения гуара - наиболее благоприятных культур для сообществ, регулярно сталкивающихся с голодом. Однако вскоре плоды дадут и другие, более сложные и долгоспелые культуры.

Несколькими месяцами ранее местные женщины, при поддержке Ассоциации сельских районов (RDA), инициировавшей проект, подготовили участки в своих дворах для посева овощей и плодовых деревьев для того, чтобы больше не зависеть от режима осадков.

Среди растений, которые будут выращиваться на таких огородах - бамия, цуккини, дыни, арбузы и моринга. Чтобы облегчить выращивание съедобных культур, в деревнях были установлены небольшие насосные станции, работающие на солнечных батареях и поставляющие воду прямо к домам.

Всего в рамках проекта было посажено около 25 тыс. саженцев, из которых 5 тыс. - фруктовые деревья. Жителей деревень также обучили экономичному и эффективному использованию воды, дефицитного ресурса в условиях пустыни. Так, например, местные женщины приспособились поливать сады использованной в бытовых целях водой.

Проект был запущен для борьбы с голодом среди местного населения Ассоциацией сельских районов (RDA) при поддержке департамента лесного хозяйства, Исследовательского института аридной зоны в Умеркоте (AZRI) и Синдхского Университета сельского хозяйства (Sindh Agriculture University). Недоедание в этих районах было признано гуманитарными организациями и правительством главной причиной детской и материнской смертности.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), голод и недостаточное питание могут стать причиной материнской и детской смертности, а также вызвать замедление роста и развития мозга в молодом возрасте. Во всем мире недостаточную массу тела имеют 462 млн взрослых, а также 115 млн детей. При этом около половины смертей детей в возрасте до пяти лет связана с недостаточным питанием.

Материал предоставлен проектом "+1".

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