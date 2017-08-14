Признаки изменения климата зафиксировали по всей территории США

Самые жаркие десятилетия за последние 1,5 тыс. лет зафиксированы в США. Средняя годовая температура в стране увеличилась с 1980-х годов и вырастет на 2,8-4,8 градуса к концу 21-го века. К таким выводам пришли авторы отчета об изменении климата крупного федерального проекта "Национальная оценка климата", сообщает The New York Times.

Исследование проводится каждые четыре года под руководством конгресса. Национальная научная академия (National Academy of Sciences) утвердила проект отчета. Доклад ожидает официального разрешения на публикацию от администрации президента Дональда Трампа.

Специалисты 13 агентств, готовившие доклад, установили, что число прохладных ночей в США уменьшилось с 1960-х годов, а теплых дней стало больше. Объем годовых осадков увеличился на 4% с начала 20-го века.

Найдены признаки изменения климата во всех частях США. Исследователи, в частности, установили, что климат на западе, юго-западе и юго-востоке страны становится суше, а в районе южной равнинной части и на Среднем Западе - более влажным. В Техасе в 20 раз участились экстремальные погодные явления. Согласно докладу, температура поверхности земли и воздуха на Аляске и в Арктике растет в два раза быстрее, чем в среднем по миру.

"Весьма вероятно, что высокая скорость потепления Арктики скажется на Соединенных Штатах", - отмечается в докладе. Исследователи обращают внимание на то, что вследствие быстрого таяния льдов и повышения уровня моря могут пострадать прибрежные сообщества.

Эксперты не предлагают конкретные рекомендации по борьбе с изменением климата. В документе подчеркивается необходимость сократить выбросы парниковых газов, чтобы предотвратить повышение температуры Земли более чем на два градуса. По прогнозам специалистов, температура поднимется на 0,3 градуса даже в том случае, если человечество уничтожит источники выбросов СО 2 .

Один из правительственных ученых, который работал над докладом, профессор политических наук в Техасском технологическом университете (Texas Tech University) Катарина Хайхо (Katharine Hayhoe), назвала доклад одним из "самых обстоятельных" опубликованных когда-либо отчетов по проблеме климата. Однако доклад противоречит заявлениям президента США Дональда Трампа и его кабинета о неопределенном вкладе человека в изменение климата и о том, что возможность прогнозировать последствия процесса, ограничена. Ученых беспокоит, что президентская администрация может скорректировать или скрыть работу.

"Это первый случай, когда анализ изменения климата дошел до администрации Трампа. Ученые будут внимательно следить за реакцией", - заявил профессор геофизики и международных отношений в Принстонском университете Майкл Оппенгеймер.

До 18 августа оценить отчет должно также Агентство по охране окружающей среды США (EPA). Однако администратор ведомства Скотт Прюитт также не раз заявлял, что не считает углекислый газ основной причиной глобального потепления.

Парижское соглашение по климату и США

Мировую политику в области климата определяет Парижское соглашение, принятое в 2015 году на 21-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Париже. На момент публикации документ ратифицировали 159 государств. США ратифицировали соглашение в 2016 году. Бывший президент Барак Обама обязался сократить к 2025 году выбросы на 28% от уровня 2005 года.

Президент США Дональд Трамп 1 июня 2017 года заявил о выходе из Парижского соглашения. По словам главы государства, соглашение обойдется стране в триллионы долларов, 2,7 млн рабочих мест к 2025 году и усложнит работу нефтяным, газовым, угольным предприятиям.

Официальная процедура выхода США из соглашения началась 5 августа. Однако страна перестанет быть участником документа лишь в 2019 году. Согласно статье 28 Парижского соглашения, участник может выйти в любой момент спустя три года после даты вступления соглашения для него в силу.

В американском внешнеполитическом ведомстве заявили, что страна "поддерживает сбалансированный подход" к борьбе с глобальным потеплением, который предусматривает сокращение выбросов одновременно с поощрением экономического роста и обеспечением энергетической безопасности, и может вернуться в соглашение, но на более благоприятных условиях для американских предприятий, работников и налогоплательщиков.

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик назвал решение американского президента "серьезным ударом по глобальным усилиям по сокращению выбросов парниковых газов и усилению глобальной безопасности". На долю США и Китая приходится почти 38% общемирового объема выбросов парниковых газов.

Материал предоставлен проектом "+1".