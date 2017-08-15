Лагерю для бездомных в центре Сиднея грозит ликвидация

Правительство штата Новый Южный Уэльс 9 августа приняло закон, уполномочивающий полицию ликвидировать лагерь для бездомных Мартин-Плейс в центральном деловом районе Сиднея. Соответствующее решение ранее было принято в Мельбурне, где полиция уже зачистила лагерь для бездомных, а лорд-мэр Роберт Дойл предложил устав, по которому спать на улицах города будет запрещено. Об этом сообщает портал The Conversation.

"Дискриминация по отношению к людям, которые остались без крова в результате системной несправедливости, запрещена в соответствии с международным правом в области прав человека", - пишет в своей колонке для портала юрист Университета Саутерн Кросс Кристи Кларк. Активистка напомнила, как в марте специальный докладчик ООН по вопросу о праве на адекватное жилье Лейлани Фарха осудила действия властей Мельбурна, когда мэр города предложил ввести постановление о запрете бездомным ночевать в городе.

"Криминализация бездомности глубоко затрагивает и нарушает международное право человека", - заявлял Фарха.

Как подчеркивает Кларк, в отличие от своего коллеги из Мельбурна, лорд-мэр Сиднея Кловер Мур приняла более соответствующий нормам подход к решению проблем, связанных с лагерем Мартин-Плейс. После переговоров с организаторами лагеря Мур заявила, что лагерь не будут ликвидировать, пока не будет найдено постоянное жилье для всех его постояльцев.

"Невозможно решить проблему бездомности без решения проблемы жилья - нам срочно нужно более доступное жилье, и нам срочно нужно, чтобы правительство Нового Южного Уэльса активизировалось и делало для этого все возможное", - подчеркивает юрист.

По ее словам, бездомность является неизбежным следствием того, что в Сиднее и Мельбурне сложилась критическая ситуация в сфере доступности жилья. Бездомных не устроило, что правительство штата Новый Южный Уэльс предлагало им жилье на окраине города, где они оказывались изолированными от сообщества и от получения услуг.

"Лагеря для бездомных в городах не только предоставляют им убежище, продовольствие, безопасность и общину, они также посылают мощный политический сигнал правительству о том, что оно должно действовать, чтобы разрешить кризис доступности жилья", - пишет Кларк.

Юрист считает, что лагерь Мартин-Плейс может стать частью общества, в случае если в нем установить четкие правила поведения и предоставить доступ к общим ресурсам и продовольствию.

Как пишет The Guardian, согласно переписи 2011 года, число бездомных в Австралии составляет 105 тыс. человек по сравнению с 89 тыс. в 2006 году. Главной причиной того, что австралийцы уходят жить на улицу, является семейное насилие. По данным Австралийского института здоровья и социального обеспечения, 106 тыс. человек (38%) обратились к ним за помощью в связи с насилием в семье в 2015-2016 годах. Это на 33% больше, чем в 2011-2012 годах.

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