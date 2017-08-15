Новые двигатели сделают самолеты более экологичными

Авиатранспортом хотя бы раз в жизни пользовались менее 18% жителей планеты, однако в ближайшие десятилетия эксперты прогнозируют быстрый рост этой отрасли. Вместе с увеличением объема авиаперевозок возрастет и количество выхлопных газов. Ведущие инженерные компании мира ищут способы увеличить эффективность полетов и сократить количество потербляемого топлива. О ситуации в авиастроении рассказывает портал Greenbiz.

По прогнозам экспертов, через 20 лет объем пассажирских перевозок, и, соответственно, количество судов в небе увеличится вдвое. Такие цифры озвучил Джон Мандик, директор по устойчивому развитию корпорации United Technologies (UTC), одной из крупнейших финансово-промышленных групп США, занимающихся в том числе и разработками в области авиастроения.

Подобное развитие авиации может привести к тому, что эта отрасль будет генерировать четверть всех выбросов углерода в атмосферу к 2050 году.

Несмотря на то, что технологий, которые могли бы радикально решить проблему выбросов авиатранспорта и сделать этот вид передвижения полностью экологически чистым, на данный момент не существует, некоторые новейшие разработки позволяют значительно повысить энергоэффективность двигателей.

Такой разработкой UTC считает реактивный двигатель Geared Turbofan, который компания выпустила в прошлом году. На разработку двигателя, который сокращает средний годовой расход топлива на 16%, компании понадобилось 20 лет и $11 млрд. UTC утверждает, что Geared Turbofan является "самым экономичным по расходу топлива реактивным двигателем в мире".

Помимо экологичности, новый двигатель является эффективным с экономической точки зрения, позволяя сэкономить на топливе $1 млн в год. Компания UTC получила уже 8 тыс. заказов на свою новую разработку, большая часть которых будет изготовлена после 2020 года.

"Эти технологии коммерциализируются именно в нужное время и в нужном месте для поддержки целей государственной политики и целей в области охраны окружающей среды", - рассказал Мандик.

Экологичные и экономичные двигатели разрабатывают и другие производители. Так, в настоящее время проводят тестирование своих разработок ведущие производители авиационных двигателей из Великобритании и Франции - компании Rolls-Royce и Snecma. Инженеры обещают снижение расхода топлива на 15-25% по сравнению с существующими двигателями того же класса.

С 2020 года вступает в силу система компенсации и сокращения выбросов углерода для международной авиации (CORSIA), разработанная Международной организацией гражданской авиации (ИКАО). Согласно новой системе, сообщество воздушного транспорта будет обязано компенсировать выбросы в атмосферу, если они превысят уровень 2020 года. Ожидается, что подобная мера будет стимулировать авиакомпании повышать эффективность перелетов.

Согласно данным Инициативной группы по воздушному транспорту (ATAG), в 2015 году суммарное загрязнение от самолетов по всему миру составило 781 млн тонн CO 2 . Это соответствует 2% от общей глобальной эмиссии углекислого газа и 12% от всех выхлопов транспорта. При этом с точки зрения расхода топлива, приходящегося на одного пассажира, современные гражданские самолеты на 80% эффективнее первых пассажирских джетов, которые поднялись в воздух в 1960-х годах.

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