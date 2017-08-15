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Норвегия может стать первой по выпуску парниковых газов

Социальная ответственность
15 августа, 19:21 UTC+3

Страна с репутацией лидера климатической политики намерена увеличить добычу ископаемого топлива

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Материал из 1 страницы
© Рixabay/skeeze

Планы Норвегии по добыче ископаемого топлива на шельфе Баренцева моря ставят под угрозу эффект от международных усилий по борьбе с изменением климата. Об этом говорится в отчете, опубликованном исследовательской организацией Oil Change International. О работе рассказала газета The Guardian.

Добыча нефти Норвегией в следующие 50 лет может стать причиной выбросов 12 гигатонн углерода - говорится в докладе. Авторы доклада высказывают опасения, что эмиссия в таком объеме ставит под угрозу выполнение Парижского соглашения - международной инициативы по борьбе с изменением климата.

В документе также подчеркивается диссонанс между устойчивой внутренней природоохранной политикой государства и тем, что Норвегия является одним из крупнейших европейских поставщиков нефти и газа.

Норвегия является давним сторонником идеи по глобальному сокращению эмиссии парниковых газов, и инвестировала часть средств, полученных от экспорта нефти, в развитие возобновляемых источников энергии и борьбу с обезлесением. Однако вместе с тем страна запланировала нефтегазовые разведывательные работы в 93 точках в Баренцевом море. Авторы отчета задаются вопросом: если Норвегия не может перейти на возобновляемые источники, то как это сможет сделать весь остальной мир.

"Это иррациональное поведение, - заявила Ханна МакКиннон из Oil Change International. - Цели, поставленные Парижским соглашением, предусматривают, что мир должен оставаться в рамках ограниченного углеродного бюджета. Текущие планы Норвегии по производству, расширению и разведке ископаемого топлива не вписываются в этот бюджет. Норвегия не может быть лидером в области климатической политики и в то же время зависеть от производства нефти и газа".

Власти Норвегии с такой точкой зрения не согласны. По их мнению, эти обвинения несправедливы, поскольку ответственность за эмиссию, согласно Парижскому соглашению, лежит на потребителях, а не на производителях. Вместе с тем, с точки зрения бытового использования углерода, показатели Норвегии лучше, чем у кого-либо еще: 97% электричества, потребляемого Норвегией, получено из возобновляемых источников, действует высокий углеродный налог, а жителей мотивируют перейти на электромобили.

Власти Норвегии считают свои действия не проблемой, а ее решением. В планах на будущее у государства стоит увеличение добычи газа, в то время как добыча более "грязной" нефти уйдет на второй план. Власти страны также предполагают, что газ станет более чистой альтернативой для тех стран, которые пытаются уйти от использования угля. Также, по мнению властей, ископаемое топливо добывается в стране наиболее эффективным способом и с меньшим ущербом для окружающей среды, чем где либо еще.

Несмотря на аргументы правительства, благотворительные организации, экологические активисты и партия "зеленых" выступают за корректировку планов добычи.

"Мы, "зеленые", заявляем, что не хотим поддерживать правительство, которое продолжает разведывать новые запасы нефти. Это было бы лицемерием", - сказала Лан Мари Нгуен Берг, городской советник по окружающей среде и транспорту.

Парижское соглашение - международный договор, целью которого является удержание роста глобальной средней температуры "намного ниже" двух градусов, по сравнению с доиндустриальным уровнем. Согласно Парижскому соглашению, государства самостоятельно устанавливают свой вклад в достижение общей цели и разрабатывают индивидуальный план снижения выбросов.

Материал предоставлен проектом "+1".

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