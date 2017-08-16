Дети-аутисты могут социализироваться благодаря искусству и спорту

В семье художницы Елены Живовой шестеро родных и трое приемных детей. Художница ищет возможность зарабатывать искусством на лечение и развитие 11-летнего сына Ефрема, у которого диагностировано расстройство аутистического спектра (РАС). Кроме того, в планах у Елены - открыть собственную мастерскую и учить изобразительному искусству других детей-аутистов. По ее мнению, это может дать им практические навыки для будущей работы и благотворно повлиять на их развитие.

Весной этого года в музее имени Островского открылась выставка "Игра", где выставлялись картины не только Елены, но и Ефрема.

"Я решила выставить работы моего сына, чтобы изменить отношение общества к аутистам как к "безнадежным". Сначала написала в несколько фондов, но никто не откликнулся. Тогда я самостоятельно стала искать музеи и галереи, которые работают с инвалидами, и вышла на музей имени Островского. Выставка прошла очень успешно, было много посетителей, некоторые - из-за границы. Людям настолько понравилось, что выставку продлили до июня, а музей попросил меня оставить ему несколько картин", - поделилась Елена Живова.

Социализация и обучение Ефрема дались семье нелегко.

"Он был очень тяжелый. Бесконечно крутился, кусал себя, ни на что не обращал внимания: дефектологу приходилось его держать, чтобы показать ему карточки с предметами. В пять лет благодаря курсу АBA (поведенческая коррекция) у него пришло осознание себя, он стал учиться рисовать, - вспоминает художница. - Сейчас он очень спокойный, старательный, ни с кем не ссорится, постоянно чем-то занят, может работать часами".

Мечта Елены - открыть сувенирную мастерскую, где могли бы учиться и работать подростки с инвалидностью и аутизмом. Сейчас она пытается найти место, где это стало бы возможно.

"Я хочу тратить свои силы и время на тех, кому это действительно необходимо, ведь с особыми людьми мало желающих заниматься. У меня есть желание, у меня есть помощники, у меня дочь учится на коррекционного педагога, сын занимается антиквариатом, - делится планами Елена. - Зайдите в любой сувенирный магазин, посмотрите, сколько там стоят крючки в стиле "прованс". Ребята могут делать точно такие же, только намного дешевле. Аутисты могут не быть творческими гениями, но они обожают монотонную работу, а когда они вычеркнуты из общества, то чувствуют себя ущербными. Когда они станут нужными в реальной жизни, у них будет стимул жить".

Искусство, спорт и аутизм

По словам специалистов и родителей, реабилитации детей с расстройствами аутистического спектра способствуют занятия и другими видами искусства, важное место среди них занимает музыка. По словам Анны Ермиловой, возглавляющей инклюзивную музыкальную школу "Варакушка", дети с РАС любят занятия зачастую больше, чем остальные дети. Музыка стимулирует их умственное развитие, задействуя одновременно слух, зрение, осязание и мелкую моторику.

"Играть на инструменте лучше начинать около семи лет и для обычных детей, и для особенных, это возраст, наиболее подходящий для мотивации на обучение. А вот петь можно начинать лет с трех лет, а также работать над ритмом и моторикой. Верхняя граница может быть любая, начать никогда не поздно, если есть желание", - говорит она.

Сын учителя музыки Алины Ахметовой не играет на музыкальных инструментах, а занимается фигурным катанием на индивидуальных тренировках, преодолевая многие ограничения, характерные для людей с аутизмом. Программа тренировок имеет свою специфику и построена с учетом особенностей ребенка.

"Есть большие трудности с концентрацией внимания, с разделенным вниманием, очень важно количество людей на катке, наличие громкой музыки, ярких надписей на бортике, - рассказывает Алина. - Поначалу отвлекало абсолютно все. К тому же, у детей с нашим диагнозом очень низкая способность к имитации. Поэтому все элементы ставятся через схемы, рисунки, визуализацию. Конечно, обычные дети, которые занимаются в спортшколах, уже через год прыгают. Но мой ребенок развивается и делает в своем темпе успехи, для нас это не спорт, а социализация и преодоление проблем. Мы с нашим тренером предпринимаем сейчас шаги по созданию первой в Москве секции для детей с РАС".

Материал предоставлен проектом "+1".