Россияне начали больше заботиться об окружающей среде

Россияне стали более ответственно относиться к окружающей среде - количество жителей страны, осуществляющих раздельный сбор отходов, увеличилось по сравнению с 2015 годом. Вместе с тем, хотя подавляющее большинство респондентов заявили о готовности раздельно собирать мусор, на практике это осуществляет только каждый пятый житель страны. Препятствует раздельному сбору отходов отсутствие соответствующей инфраструктуры. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ в июле этого года для проекта "+1".

Число россиян, предпринимающих какие-либо действия по раздельному сбору отходов, составило 22%. Это почти в два раза больше, чем в 2015 году, когда лишь около 13% граждан РФ заявили об аналогичных действиях. Чаще всего люди ведут раздельный сбор мусора (8%), сдают в переработку батарейки и бытовую технику (по 6%), а также пластик (5%), собирают макулатуру (4%) и стеклянную тару (1%).

Контейнерами по раздельному сбору отходов пользуются 17% опрошенных. В основном это жители Сибири (29%), Урала (23%) и города с населением 50-100 тыс. человек (33-34%). Знал о существовании таких мест, но не пользовался ими каждый пятый респондент. В исследовании отмечается, что в основном сортируют мусор жители городов-миллионников (32%) и люди в возрасте от 18 до 34 лет (25%).

Согласно опросу, основной причиной непопулярности раздельного сбора отходов среди россиян является неразвитость экологической инфраструктуры. Об отсутствии в районе проживания мест по сбору опасных отходов, таких как лампочки и батарейки, сообщили 79% опрошенных, об отсутствии специальных контейнеров по раздельному сбору мусора сообщили 63% россиян. При этом среди тех, кто указал на недостаток контейнеров, подавляющее большинство (84%) заявили о готовности ими пользоваться. Между тем в 2015 году о готовности вести раздельный сбор мусора сообщали 70%.

Половина опрошенных уверена, что состояние окружающей среды в районе их проживания негативно сказывается на здоровье. Около трети респондентов (29%) считают, что подобного влияния нет, а 14% сообщают о положительном воздействии среды на здоровье. При этом жители крупнейших городов России - Москвы и Санкт-Петербурга в основном не отмечают негативного воздействия среды на здоровье, так же как и жители Дальнего Востока и Севера-Запада. Чаще всего на ущерб для здоровья от неблагоприятных условий среды жаловались жители сибирских и уральских городов-миллионеров - 58% и 59%, соответственно.

Согласно данным, опубликованным на сайте Минприроды России, каждый год в стране образуется 5060 млн т отходов, в то время как 32 млрд т мусора хранится на свалках, по площади сопоставимых с территорией Швейцарии. Объем твердых бытовых отходов, ежегодно производимых в стране, составляет 60 млн т, из них только около 10% подлежит вторичной переработке и вовлекаются в хозяйственный оборот.

Материал предоставлен проектом "+1".