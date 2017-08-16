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Ванкувер начинает борьбу с одноразовыми изделиями

Социальная ответственность
16 августа, 17:51 UTC+3

Власти города собирают идеи, как снизить потребление пластиковой упаковки

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Материал из 1 страницы
© Рixabay/Tomasz_Mikolajczyk

Власти канадского города Ванкувер планируют предпринять меры, чтобы снизить количество отходов. Для этого в городе начали разрабатывать стратегию по сокращению использования одноразовых изделий, в частности, кофейных стаканчиков, полиэтиленовых пакетов, пленки для упаковки пищевых продуктов, контейнеров на вынос и пенопласта. Об этом заявил мэр города Грегор Робертсон, его цитирует официальный сайт Ванкувера.

По словам Робертсона, это поднимет "экологические инициативы" города на новый уровень и поможет городу стать самым "зеленым" к 2020 году. Мэр призвал жителей и представителей бизнеса высказать свои идеи, как город может сократить отходы. Представление финальных предложений запланировано на конец года.

По оценке властей, выброшенные одноразовые предметы ежегодно обходятся налогоплательщикам Ванкувера в $2,5 млн. Эти деньги идут на очистку мусорных контейнеров и уборку мусора, выброшенного мимо них - в парках, на улицах и зеленых насаждениях.

На официальном сайте города отмечается, что хотя у городской власти есть полномочия, чтобы вводить меры по ограничению использования одноразовых предметов, во избежание любых непредвиденных последствий решение должно быть принято в сотрудничестве с местными жителями и представителями бизнеса.

Каждую неделю в Ванкувере выбрасывают 2,6 млн одноразовых стаканчиков для кофе. На их долю приходится 22% всего крупного мусора, обнаруженного на улицах города. Стаканчики и контейнеры - это почти 50% от всех предметов, собранных в общественных мусорных контейнерах. Каждую неделю в городе выбрасывают примерно 2 млн пластиковых пакетов. Они составляют 3% мусора, обнаруженного в очистных сооружениях и в водоемах.

В течение лета в городе реализуется пилотный проект, в ходе которого рестораны и розничные торговцы собирают заказы в многоразовые контейнеры, принесенные с собой посетителями. Подобные программы запущены также в Нью-Йорке, Портленде и Сан-Франциско, они помогают сократить количество отходов от предметов одноразового пользования.

В 2016 году власти Франции решили запретить производство пластиковой посуды, в том числе стаканчиков, приборов и тарелок, если они сделаны не из биоразлагаемых материалов. Закон вступит в силу в 2020 году. Критики инициативы утверждали, что такая мера нарушает принцип свободного движения товаров, который действует в странах Евросоюза. Страна пока является первой и единственной, где решили принять такой закон.

Ученые из Кардиффского университета пришли к выводу, что в одной только Великобритании использование одноразовых кофейных стаканчиков может быть сокращено на 50-300 млн единиц ежегодно. По их оценке, в стране с более чем 65-милионным населением ежегодно используются 2,5 млрд стаканчиков, которые создают приблизительно 25 тыс. тонн отходов. Исследование показало, что сократить их помогут финансовые стимулы (например, скидки в кофейнях для тех, кто приходит со своими термокружками) и информирование клиентов об экологическом вреде одноразовой посуды.

Материал предоставлен проектом "+1".

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