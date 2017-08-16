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Вклад Европы в исчезновение лесов вырастет на 25% к 2030 году

Социальная ответственность
16 августа, 18:00 UTC+3

Ученые предсказывают негативные тенденции, несмотря на обещания политиков исправить ситуацию

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Материал из 1 страницы
© Рixabay/TomaszProszek

Потребление в Европе таких продуктов, как говядина, соя и пальмовое масло, может увеличить вклад региона в глобальное обезлесение более чем на 25% к 2030 году. Об этом говорится в черновике аналитического доклада Евросоюза, который оказался в распоряжении The Guardian. Это произойдет, несмотря на ряд международных действий по остановке обезлесения к концу текущего десятилетия.

По оценкам экспертов ЕС, ежегодно по всему миру исчезает 13 млн га лесных угодий. В ближайшие 30 лет эта цифра будет постепенно увеличиваться из-за сокращения территорий лесов Амазонки, лесов в долине реки Меконг, а также борнейских равнинных дождевых лесов. Расчистка земель для посева сельскохозяйственных культур, выпаса домашнего скота и производства биотоплива является главной причиной уничтожения лесов.

Согласно документу, темпы обезлесения, которые напрямую связаны с потреблением стран Евросоюза, возросли с 250 тыс. до 500 тыс. га в 2015 году. К 2030 году эти цифры увеличатся до 340-590 тыс. га. Подсчеты экспертов не учитывают деградацию лесов или последствия пользования землями европейскими структурами.

Как отмечает The Guardian, методология подсчета подвергалась критике в Еврокомиссии. Некоторые официальные лица считают, что ее прогнозы слишком консервативны и не учитывают спрос на биоэнергетику в Европе.

"Европа лицемерит, позиционируя себя как климатического лидера и делая так мало, чтобы умерить свой ненасытный аппетит к бонусам, которые она получает от уничтожения лесов", - заявил в интервью изданию представитель европейского отделения Greenpeace Себастьян Риссо. Эколог подчеркнул, что обезлесение - это "конвейерная лента" для разрушительного изменения климата и исчезновения видов.

ЕС подписал несколько соглашений о прекращении обезлесения к 2020 году в рамках Конвенции ООН по биологическому разнообразию, целей ООН в области устойчивого развития, форума ООН по лесам, Нью-йоркской декларации по лесам и Амстердамской декларации.

По данным BBC, за последние 10 лет ежедневно в Европе высаживались деревья на площадях, эквивалентных 1500 футбольных полей. При этом в регионе не налажен учет углерода, который деревья поглощают. В настоящее время Еврокомиссия рассматривает план действий по противодействию обезлесению, который может включать введение нового законодательства.

Материал предоставлен проектом "+1".

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