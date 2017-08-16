Экологические привычки россиян обсудят в Москве

Панельная дискуссия "Экология как культура будущего" состоится в Новой Третьяковской галерее на Крымском Валу (Крымский Вал, 10, Москва) 17 августа. Международные и российские специалисты по защите окружающей среды, "зеленому" образу жизни и искусству обсудят способы борьбы с экологическими проблемами через межсекторальное взаимодействие, художественные, экологические инициативы. Начало мероприятия намечено на 19:00. Событие проводится в рамках образовательно-выставочного проекта Третьяковской галереи "Пейзаж в переработке". Об этом сообщается в пресс-релизе проекта.

Эксперты расскажут об урбанистических и архитектурных проектах по преобразованию городской среды, социокультурных инициативах, связанных с ресайклингом (повторным циклом производства) и ресурсосбережением, пользе экологических привычек, способах переработки мусора в России и за рубежом, циклической экономике и экономике совместного пользования (sharing economy), социальном предпринимательстве и эко-технологиях.

Согласно данным Greenpeace, проблема отходов - один из наиболее актуальных экологических вопросов в России. Ежегодно в стране захоранивают 70 млн т мусора, площадь свалок в стране занимает 4 млн га. Лишь 4% отходов в России перерабатывается. В большинстве городов не налажена система раздельного сбора мусора. Последние исследования организации показывают, что только 9,2% горожан доступны специальные баки.

В России появляются успешные примеры раздельного сбора. Системы организованы в Саранске, Оренбурге, Архангельске. Однако, чтобы решить проблему отходов, как считает руководитель проекта токсической программы Greenpeace Russia Александр Иванников, необходимо менять потребительские привычки населения.

"Корень "мусорной" проблемы России кроется в популярности одноразовых вещей и пластиковой упаковки. Усилия общественности, бизнеса и власти необходимо направить на предотвращение образования отходов, их раздельный сбор и максимальный возврат в производственный цикл", - пояснил эксперт.

По словам основателя проекта "Зеленый Драйвер", тренера по экологическому образу жизни Романа Саблина, люди не знают о выгоде "зеленого" образа жизни. На мероприятии Саблин расскажет о пользе экологических привычек, в том числе для здоровья, семейного бюджета, саморазвития, и докажет, что жить экологично можно без больших финансовых затрат.

По мнению экспертов, менять потребительские привычки граждан помогают культурные инициативы. Художественные выставки и другие мероприятия на тему экологии повышают интерес к проблемам окружающей среды, осознанному потреблению, раздельному сбору отходов, ресайклингу. О проектах на стыке искусства и экологии расскажет основатель агентства "УРА" (Устойчивое Развитие через Арт практики) Ирина Уланова.

На мероприятии также выступят журналист и директор по развитию благотворительного магазина Charity Shop (социальное предприятие по сбору и сортировке пожертвованной, ненужной одежды) Александр Цыганков, ответственный секретарь комитета по экологии "Ассоциации менеджеров" (деловое объединение, которое продвигает социально ответственные стандарты ведения бизнеса) Анастасия Савельева, куратор социокультурных проектов, сочетающих искусство, архитектуру, территориальное развитие из Франции Бертран Гесселин.

Вход на мероприятие свободный, организаторы просят участников пройти регистрацию на сайте.

Материал предоставлен проектом "+1".