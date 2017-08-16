В лагере "Детский наукоград" прошли уроки финансовой грамотности

Команда FINTEEN (образовательная программа компании QIWI) провела трехдневные мастер-классы "Нескучные финансы" по финансовой грамотности для участников и вожатых тематической смены "PRO-Путешествия" в лагере "Детский наукоград", которая проходила с 14 июля по 8 августа. Занятия проходили с 30 июля по 1 августа. Об этом "+1" сообщили в компании QIWI.

Вожатые лагеря учили детей разжигать костры и собирать вещи в поход. В задачи специалистов FINTEEN входило объяснить, как распланировать бюджет похода и другого путешествия. К занятиям присоединились 166 детей. Обучение проходило в форме квеста. Дети зарабатывали баллы, выполняя задания на шести тематических станциях. Ребята, например, сопоставляли карточки с финансовым терминами и определениями; объясняли финансовые термины, используя образы и жестикуляцию; планировали питание семьи из шести человек на месяц, с учетом стоимости и количества продуктов; изучали валюты разных стран и товары, которые можно приобрести на данные деньги в стране происхождения; разрабатывали креативные способы повысить финансовую грамотность среди детей, изучали историю денег и интересные факты о валюте.

Консультанты также рассказали детям, как доказать родителям свою способность распоряжаться карманными деньгами, как накопить на крупную покупку, как и где расплачиваться электронными деньгами. Вожатых специалисты познакомили с финансовым и платежным поведением современных детей и подростков.

По словам руководителя образовательных программ QIWI Елены Луценко, грамотное и ответственное управление личными финансами - залог благополучия как отдельно взятого человека, так и общества в целом.

"Это умение помогает соблюдать баланс доходов и расходов, избегать лишних импульсивных трат, попадания в финансовую "яму", рассчитывать накопления для покупки действительно важных и ценных вещей или для формирования сбережений. Распространение культуры ответственного финансового поведения способно защитить общество от социальных потрясений и минимизировать негативное влияние экономических кризисов, создавая механизмы поддержания стабильности. Важной частью системы управления личными финансами являются восприятие и умение использовать современные платежные технологии в повседневной жизни, которые не только позволяют экономить время, но и надежно защищают денежные средства", - пояснила эксперт.

По данным Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA), 11% учеников в Российской Федерации не достигли основного уровня (2-й уровень) финансовой грамотности (по сравнению с 22% учеников в СШA и 13% в ряде провинций Канады). Они способны определить наиболее часто встречаемые финансовые продукты и термины, принимать простые решения по повседневным расходам в привычных ситуациях.

Примерно столько же (11%) учеников в России находятся на высшем, пятом, уровне финансовой грамотности (для сравнения: 4% в Литве, 10% в США и 22% в регионах Канады). Ученики более глубоко погружены в финансовую отрасль, способны анализировать сложные финансовые продукты, решать нестандартные финансовые проблемы.

В целом, согласно исследованиям PISA, Россия занимает 10-е место среди 18 ведущих стран и экономик мира по уровню финансовой грамотности 15-летних школьников. Американские подростки опередили россиян на одну позицию. Первое место досталось учащимся из Шанхая.Елена Луценко считает, что улучшить финансовое просвещение в России возможно через государственно-частное партнерство.

"Многие участники финансового рынка объединяются с государственными институтами в сфере образования для развития таких программ. Важно, чтобы идеи, игры, лекционные материалы, мастер-классы, создаваемые бизнесом, получали методическую поддержку и использовались в школах и вузах. Синергией бизнеса и школы можно достичь массового эффекта. В России достаточно хороших проектов по финансовой грамотности, не только для детской аудитории, но и для экономически активного населения и пожилых людей", - отметила эксперт.

По словам Елены Луценко, компании уже идут навстречу школам, превращая свои офисы в образовательные площадки.

О FINTEEN

Образовательная программа QIWI FINTEEN стартовала 1 июня 2014 года. Основные задачи проекта - повышение уровня финансовой грамотности населения и профориентация. FINTEEN включает шесть направлений, в том числе профориентационные занятия и стажировки в компании для старшеклассников, тематические уроки для детей сотрудников компании.

Команда разработала специальную образовательную программу для отдыхающих, преподавателей и методистов международного лагеря "Артек" (полуостров Крым). Курс содержит лекции, тренинги, семинары, направленные на формирования умного финансового поведения.

Специалисты QIWI также подготовили обучающие финансовые игры для детей и методические пособия для преподавателей. Первые занятия бизнес-вожатые провели с 6 по 21 апреля 2017 года. В июле 2017 года QIWI также стала партнером Образовательного центра "Сириус" (Сочи) и приняла участие в образовательном курсе "Технология Blockchain для следующего поколения интернета".

Материал предоставлен проектом "+1".