Россияне выберут дерево года

Всероссийская программа "Деревья - памятники живой природы" до сентября 2017 года проводит голосование, которое определит "Российское дерево года". За звание борются 12 памятников живой природы всероссийского значения. Оставить свой голос можно на сайте программы. О голосовании сообщается в пресс-релизе проекта.

Как считают организаторы, конкурс поможет рассказать общественности о таких понятиях, как биологическое разнообразие, обратить внимание людей на проблемы окружающей среды и повысить экологическую грамотность.

"На просторах нашей Родины немало уникальных деревьев, заслуживающих, в силу своего возраста и своей истории, право называться памятниками живой природы, стать известными, получить уход и заботу, которые продлят их жизнь", - говорится в пресс-релизе.

Среди претендентов на звание "Российского дерева 2017" - 400-летний дуб-великан из Ростовской области, дуб черешчатый - один из старейших в Летнем саду Санкт-Петербурга, дуб черешчатый в Крыму, под которым, согласно легенде, в 1777 году полководец Александр Суворов вел переговоры с представителями турецкого султана о судьбе Крымского полуострова, и "Дерево Раевского" - лириодендрон тюльпаноносный из Краснодарского края. Предполагается, что генерал Раевский-младший (сын героя Отечественной войны 1812 года), который увлекался ботаникой, высадил дерево в 1840 году.

Дерево-победитель примет участие в конкурсе "Европейское дерево года" в 2018 году. Соперников представят 16 европейских государств и регионов - Ирландия, Северная Ирландия, Уэльс, Шотландия, Англия, Испания, Франция, Бельгия, Германия, Чехия, Словакия, Венгрия, Польша, Литва, Эстония, Болгария.

Европейский конкурс проводится с 2011 года Ассоциацией экологического партнерства (Environmental Partnership Association). В состав организации входят шесть фондов Болгарии, Чехии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии, которые поддерживают экологические и социальные проекты. Согласно официальному сайту, за 20 лет они перечислили в ассоциацию более €10 млн.

Основная цель проекта - подчеркнуть значение старых деревьев как объектов природного и культурного наследия.

"В отличие от других конкурсов, "Европейское дерево года" не фокусируется на красоте, размере или возрасте, а скорее на истории дерева и его связи с людьми. Мы ищем деревья, которые стали частью более широкого сообщества", - говорится на сайте конкурса.

Программа "Деревья - памятники живой природы"

Всероссийская программа "Деревья - памятники живой природы" существует с 2010 года. Основные задачи проекта - найти и сохранить уникальные старовозрастные деревья, представляющие культурную, историческую и природную ценность; придать деревьям статус природных объектов, охраняемых государством; сформировать Национальный реестр старовозрастных деревьев России; сделать системным экологическое и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Программа состоит из двух этапов. На первом юридическое или физическое лицо подает заявку в сертификационную комиссию лесоводов, лесопатологов, ботаников и экологов. В случае принятия положительного решения раритет заносится в Национальный реестр. На 1 августа на учете состояли 368 деревьев.

На втором этапе сертификационная комиссия повторно рассматривает заявку. На место, где растет дерево, выезжают специалисты Центра древесных экспертиз "Здоровый лес". Они оценивают состояние заявленного дерева, уточняют параметры – высоту, диаметр и обхват ствола, определяют точный возраст и видовую принадлежность экземпляра. По результатам дереву присваивается статус памятника живой природы.

Власти региона, где произрастает раритет, уведомляются о решении от имени Совета по сохранению природного наследия нации при Совете Федерации Федерального Собрания РФ. В дальнейшем, по мере необходимости, специалисты "Здорового леса" проводят санитарно-оздоровительные и восстанавливающие мероприятия.

Материал предоставлен проектом "+1".