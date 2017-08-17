Разрыв между бедными и богатыми интернет-пользователями увеличивается в Австралии

Индекс цифровой инклюзии (доступности интернета) в Австралии улучшился на 3,8 пункта с 2014 по 2017 годы - с 52,7 до 56,5. Однако в стране растет разрыв между бедными и богатыми интернет-пользователями. В 2017 году показатель в семьях с доходом менее 35 тыс. австралийских долларов в год ($27,5 тыс.) составил 41,1 - на 27 пунктов ниже, чем у граждан с доходом выше 150 тыс. австралийских долларов в год ($118,1 тыс.). Такие результаты получили специалисты исследовательской компании Roy Morgan Research в ходе четырехлетних опросов населения.

О докладе "Измерение цифрового разрыва в Австралии. Индекс цифровой инклюзии Австралии" (Measuring Australia’s Digital Divide The Australian. Digital Inclusion Index 2017), опубликованном на сайте проекта, сообщает The Conversation.

"Многие думают, что интернет уравнивает, демократизирует население, расширяет доступ к знаниям, образованию, культурным ресурсам и рынкам. Но сеть так же отражает социальное и экономическое расслоения, которые характерны для оффлайна", - отметил руководитель платформы социальных изменений в Королевском мельбурнском технологическом институте Джулиан Томас.

Доклад был подготовлен при поддержке телекоммуникационной компании Австралии Telstra, Королевского мельбурнского технологического института (RMIT University), Центра социального воздействия при Технологическом университете Суинберна (Centre for Social Impact). Исследователи опрашивали граждан о наличии точек выхода в сеть, цифровых способностей и доступности интернета с точки зрения затрат.

Исследователи установили, что доступ в сеть и цифровые возможности расширялись с 2014 по 2017 годы. Несмотря на то, что стоимость как домашнего, так и мобильного интернета снизилась за указанный период, в 2017 году запрос потребителей на телекоммуникационные услуги не вырос. Замеряя ценовую доступность интернета, исследователей интересовало, какая доля дохода семьи направляется на оплату конкретной услуги. Выяснилось, что бедные австралийские семьи тратят почти 10% собственных средств на интерне и услуги связи, жители со средним достатком - около 4%, а обеспеченные граждане - менее 2% (по данным последнего доклада государственного Бюро коммуникаций и исследований искусств, Commonwealth Bureau of Communications and Arts Research, BCAR).

Как установили исследователи, каждый пятый австралиец выходит в сеть через мобильное устройство. Несмотря на более высокую стоимость мобильного интернета, использование одного смартфона может быть показателем низкого дохода его обладателя и доступности ему интернета. Отсутствие домашнего интернета характерно для малоимущих (29,8%), безработных (24%), людей с низким уровнем образования (27,6%).

С проблемами сталкиваются также граждане старше 65 (индекс 42,9) и представители коренных народностей (49,5). Индекс включенности австралийских женщин меньше, в среднем, на два пункта, чем у мужчин. С возрастом разница становится заметнее. В 14-24 лет показатель составляет 0,8 пунктов, в 25-34 года - 1, в 35–49 лет - 2,9 и достигает 3,3 пунктов к 65 годам. Доступность интернета для людей с инвалидностью также остается ниже среднего (47), однако с 2014 года этот показатель улучшился на 5,2 пункта.

Индексы существенно ниже в сельских регионах, в частности, в Тасмании и Южной Австралии. Наибольшее число включенных в цифровое поле в 2017 году проживают на Австралийской столичной территории, в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс.

Доступность телекоммуникаций в мире

Как передает новостное агентство CBS News, только 3% городского населения в США не пользуются интернетом, тогда как в селах доля неподключенных достигает 35% (22 млн американцев). Независимое правительственное агентство Соединенных Штатов Федеральная комиссия по связи обязалась вложить $2 млрд из федерального бюджета в следующее десятилетие, чтобы сгладить разрыв.

Президент РФ Владимир Путин 3 февраля 2014 года подписал закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О связи", согласно которому в стране создадут точки доступа во всех населенных пунктах численностью 250-500 человек. В том же году Министерство связи и массовых коммуникаций России запустило федеральный проект Устранения цифрового неравенства (УЦН), который должен завершиться к 2024 году.

Согласно сайту ведомства, в 2015 году в рамках программы в 65 субъектах страны появились 1189 точек доступа в сеть. В зоне обслуживания находятся более 790 общеобразовательных учреждений и 506 организаций здравоохранения. Пользователям бесплатно предоставляется доступ к 2 тыс. сайтов, в том числе ресурсам органов государственной власти, порталам государственных и муниципальных услуг, СМИ, которые публикуют федеральные и конституционные законы, акты палат законодательного собрания и другие нормативно-правовые акты федеральных органов исполнительной власти. Интернет предоставляется по социальному тарифу - 45 рублей в месяц без ограничений по объему переданной или полученной информации на скорости до 10 Мбит/с .

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