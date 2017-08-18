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"Чистая" энергетика спасает жизни

Социальная ответственность
18 августа, 15:55 UTC+3

Развитие солнечной и ветровой энергетики в США за девять лет помогло предотвратить преждевременную смерть почти 13 тыс. человек

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Материал из 1 страницы
© Рixabay/bizmlab

По данным Королевского медицинского колледжа, около 40 000 смертей в год в Великобритании связаны с загрязнением воздуха, которое является одной из причин рака, астмы, инсульта и сердечных заболеваний, диабета, ожирения и деменции, пишет газета The Independent. 

Однако недавнее исследование, проведенное Национальной лабораторией имени Лоуренса Беркли по заказу министерства энергетики США, установило, что между 2007 и 2015 годами содержание в воздухе ряда вредных веществ существенно снизилось.

Содержание углекислого газа сократилось на 20%, диоксида серы - на 72% (с 9 млн т до 2,5 млн т), оксида азота - на 50%, твердых частиц - на 46%. Причиной этого авторы исследования называют широкое распространение "чистой" энергетики. 

Важную роль сыграло и ужесточение норм по выбросам для электростанций и установка фильтров, предотвращающих попадание вредных веществ в атмосферу, на угольных ТЭЦ. Производство солнечной и ветровой энергии в указанный период выросло в 10 раз - с 10 до 100 ГВт в год. В первом квартале 2017 года в США установили 908 ветряных турбин общей мощностью 2 ГВт. В Американской ассоциации ветровой энергетики начало года назвали лучшим за последние восемь лет. Новые ветрогенераторы появились в штатах Род-Айленд, Северная Каролина, Орегон, Гавайи, Техас, Канзас.

Исследователи подчеркивают, что снижение выбросов также позволило сохранить для американской экономики миллиарды долларов.

"По нашим оценкам, общие выгоды от улучшения качества воздуха в период с 2007 по 2015 год составили от $29,7 млрд до $112,8 млрд в основном благодаря предотвращению от 3 тыс. до 12,7 тыс. преждевременных смертей", - говорится в докладе.

Смертность и инвалидность, вызванные загрязнением воздуха, влекут за собой экономические издержки: по данным ОЭСР, в 2015 году глобальный ущерб составил $5,1 трлн. Потери России из-за смертности от загрязненного воздуха эксперты ОЭСР оценили в 12% ВВП. За ней следуют Индия и Латвия с 11,6% и 10,5% ВВП соответственно. Исправить ситуацию возможно за счет внедрения "чистой энергетики и сокращения использования ископаемого топлива на транспорте.

Правительство Великобритании пообещало, что продажа новых бензиновых и дизельных автомобилей будет запрещена с 2040 года. К тому же году запретить автомобили на ископаемом топливе планирует и Франция. Норвегия в свою очередь, намерена отказаться от таких транспортных средств гораздо раньше - уже к 2025 году.

Материал предоставлен проектом "+1".

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