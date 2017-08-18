Противники экологической политики президента США посадили 120 тыс. деревьев

Сторонники кампании "Лес Трампа" посадили 120 тыс. деревьев. Авторы проекта из Новой Зеландии предложили людям высаживать деревья или переводить средства на их посадку, чтобы компенсировать совместными усилиями вред экологии, который, по мнению экологов, несет экологическая политика президента США Дональда Трампа и поддерживаемая им угольная промышленность. Проект стартовал в марте 2017 года. Только за первый месяц кампании 450 человек по всему миру посадили 15 тыс. деревьев. Таким образом, за неполные полгода существования "Лес Трампа" вырос восьмикратно. Об этом сообщает ВВС.

"Трамп хочет возродить угольную промышленность. Мы высаживаем лес, чтобы справиться с парниковыми газами, которые попадут в атмосферу из-за Трампа. Мы высаживаем лес в планетарном масштабе, чтобы компенсировать грандиозную недальновидность Трампа", - говорится на сайте проекта.

Проект "Лес Трампа" запустили климатолог Дэниэл Прайс, кандидат наук Джэфф Уиллис и основатель компании-производителя головных уборов из тканей, предназначенных на выброс, Offcut Адриен Тэйлор. Авторы проекта подсчитали, что к 2025 году нужно будет компенсировать 650 мегатонн СО 2 . Для этого придется посадить 100 млрд новых деревьев, то есть 100 000 кв. км нового леса.

"Мы ходим посадить огромный лес, чтобы компенсировать вред атмосфере, который нанесет администрация Трампа. Звучит смешно. Но это осуществимо", - заявил Дэниэл Прайс.

Некоторые из сторонников кампании переводят деньги на посадку деревьев на Мадагаскаре, Гаити, в Эфиопии, Непале. Другие просто купили, посадили дерево сами и отправили отчет на адрес проекта "Лес Трампа". Все новые деревья появляются на интерактивной карте сайта проекта.

"Мы встретили отклики у целого ряда стран по всему миру. Невежество господина Трампа серьезно беспокоит многих людей. Небольшая группа проголосовала за него, а теперь мы ощущаем последствия этого выбора. Мы решили сделать хоть что-нибудь", - сказал Тэйлор.

Проект "Лес Трампа" встретил поддержку активистов, но и приобрел немало противников. Авторы получали гневные письма от сторонников политики Белого дома. А кто-то написал организаторам, что идея "Леса Трампа" просто тешит самолюбие президента.

"Мы вроде бы как хотим, чтобы Трамп любил этот лес. В конце концов, это его лес. Мы же пытаемся устранить его просчеты и делаем за него его работу", - заявил Прайс.

Экологическая политика Дональда Трампа

Трамп 1 июня этого года объявил о выходе США из Парижского соглашения, мотивируя это экономическими выгодами для страны. Политик пообещал возродить угольную промышленность США, создать новые рабочие места, вывести экономику страны на новый уровень развития. О том, что президент США не верит в теорию глобального потепления, было известно еще до того, как он стал главой государства.

Действия США вызвали обеспокоенность мирового сообщества. Эксперты указали на угрозу мировому климату, так как именно Америка считается основным источником выбросов СО 2 . Специалисты полагают, что миру не удастся достичь целей Парижского соглашения из-за действий Белого дома.

В экологической организации Greenpeace считают, что уголь все равно уйдет в прошлое, поскольку многие страны готовы переходить на возобновляемые источники энергии. Поэтому США не только не получит экономической выгоды, но и много потеряет.

Между тем Трамп продолжил отмену экологических инициатив предыдущей американской администрации. Политик приказал федеральным ведомстваv выявить меры, которые ограничивают производство энергии в стране, а затем подписал указ, отменяющий экологические нормы и правила, регулирующие промышленные проекты.

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