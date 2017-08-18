Запущена англоязычная онлайн-видеоплатформа психологической помощи

Запущена онлайн-видеоплатформа Huddle для людей, которым нужна психологическая поддержка. Приложение работает на платформе iOS. Об этом сообщил портал TechCrunch.

На Huddle люди создают профиль, записывают видео, в котором рассказывают о своей беде или психологической проблеме, публикуют его и получают ответ от незнакомого собеседника. Степень анонимности пользователи выбирают сами - приложение дает возможность замаскировать лицо пикселями и не позволяет повышать громкость звука, чтобы никто не мог узнать голос. Создать профиль можно под псевдонимом.

Автор и разработчик приложения Дэн Блэкман объяснил, что идея создать подобное приложение родилась в связи с его собственной семейной историей. Его отец, некогда успешный адвокат, стал алкоголиком и умер из-за рака легких и печени.

"Когда я стал говорить с семьей о случившемся, я понял, что папа никогда не получал необходимую ему помощь", - пояснил Блэкман.

Это и подстегнуло Блэкмана разработать Huddle. Он выяснил, что почти 44 млн взрослых американцев страдают от той или иной формы психических проблем. Но 60% из них не обращаются к специалистам, стесняясь даже попросить о помощи. Huddle упрощает этим людям жизнь - в приложении они могут поделиться своей проблемой с другими людьми, часто проходящими через то же самое.

Есть немало приложений для психологической помощи или терапии. Например, Talkspace позволяет подросткам в чате рассказать о своих проблемах и получить ответ. Однако немногие из подобных приложений позволяют пользователям общаться посредством видео. Блэкман решил обойти текстовое "клиническое" общение, поэтому он добавил функцию размытия лица и ограничитель громкости голоса.

Оказалось, что, несмотря на деликатность тем, многие пользователи не прячут лиц.

"Вначале люди в основном скрывали себя за пикселями. Но однажды один человек пришел и, не скрыв лица, стал рассказывать свою историю. Мы заметили, что следом многие стали делать так же. И это именно то, что мы хотели сделать - найти баланс между теми, кто ищет помощи, и теми, кто готов ее давать", - сказал Блэкман.

Huddle, по задумке разработчиков, - безопасное место, где люди могут поделиться своими чувствами. Это не делает из платформы место профессионального лечения и не защищает от появления возможных "троллей" (пользователей интернета, которые намеренно досаждают или провоцируют других пользователей). Блэкман и сооучредитель Huddle Тайлер Фокс уверяют, что они предпринимают жесткие меры по отношению к хулиганам.

"Люди не всегда идут с добрыми намерениями. Поэтому регистрация происходит через Facebook или номер телефона. Мы самостоятельно активно модерируем платформу", - пояснил Фокс.

Такая регистрация отсеивает часть пользователей и одновременно дает гарантии безопасности. Личные данные, переданные при идентификации, не разглашаются.

Для развития платформы разработчики привлекли $1,2 млрд инвестиций. Пока приложение доступно для англоязычной версии iOS, в планах разработчиков - создать приложение для Android.

Вопросы модерации

Специалисты сошлись во мнении, что приложение окажется полезным людям, находящимся в стрессовой ситуации. Психолог Зара Арутюнян считает, что благодаря такому инструменту существенно облегчается процесс получения помощи.

"Психологическая помощь необходима большему количеству людей, чем те, кто обращается. Проект решает несколько задач: анонимность, оперативность, бесплатность. Порадовало, что не надо писать текст о своем состоянии, а можно просто проговорить его. Это увеличивает адекватность восприятия специалистом, так как возникают интонации, паузы, акценты, которых не видно в письме. Помимо этого, само описание своего состояния требует подчас неимоверных усилий от обращающегося, которому и так очень сложно", - рассказала "+1" Арутюнян.

Практикующий психолог Кира Орадовская подчеркивает, что с помощью платформы люди смогут понять, что в своих проблемах они не одиноки.

"Каждый человек, находящийся в стрессовой ситуации, испытывает потребность поделиться своими переживаниями и получить поддержку. Нередко трудности, с которыми мы сталкиваемся в жизни, кажутся нам уникальными и неразрешимыми - и обратная связь от людей, имеющих опыт совладания с похожими ситуациями, может заметно снизить внутреннюю тревогу и позволить почувствовать, что ты не одинок", - объяснила "+1" Орадовская.

Однако оба специалиста подчеркнули, что возможность существования приложения предполагает высокую степень безопасности для пользователя.

"Всегда есть шанс встретиться с шарлатаном, даже придя в пафосный кабинет со множеством дипломов на стенах. Если разработчики найдут эффективный способ банить "троллей", то приложение со своей задачей справится - люди смогут найти сочувствие и поддержку," - считает Арутюнян.

В свою очередь Орадовская отметила ,что работа платформы Huddle предполагает высокие требования к модерации откликов на видео-послания. "Специалистам необходимо внимательно следить за соблюдением правил, которые должны быть четко и понятно сформулированы. Речь идет об отсутствии в обратной связи оценочных суждений, критики и непрошеных советов. Человек, решившийся озвучить свои чувства перед незнакомой аудиторией, крайне уязвим. Вне зависимости от анонимности обращения, некорректный комментарий кого-либо из аудитории может усугубить состояние обратившегося за помощью. Важно научить аудиторию соблюдать этичность и максимальную аккуратность - принцип "не навреди", - подчеркнула психолог.

По ее мнению, правильное развитие платформы может иметь далеко идущие положительные последствия.

"Грамотная организация проекта может способствовать развитию у широкой аудитории навыка оказывать поддержку, формировать особую культурную среду - свободную от обесценивания чувств даже незнакомого человека," - добавила эксперт.

Материал предоставлен проектом "+1".