Монголия ограничила экспорт зерна из-за сильнейшей засухи

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Монголия приостановила экспорт зерна с трети своих сельхозугодий в связи засухой, вызванной аномальной жарой, сообщает Reuters.
Температура воздуха в стране достигла максимума за последние 56 лет. "Это лето - по-настоящему засушливое. Центральная и восточная части Монголии пострадали больше всего", - сказал представитель Информационно-исследовательского института метеорологии, гидрологии и окружающей среды (Research Institute of Meteorology, Hydrology and Environment) Мишигдорж Одбаяр.
Страна сделала развитие сельскохозяйственного сектора одним из приоритетов для защиты экономики от колебаний цен на сырье, отмечает Reuters. В феврале Мировой валютный фонд выделил Монголии и другим азиатским странам-партнерам $5,5 млрд после снижения цен на медь и уголь и падения спроса со стороны Китая. Засуха может негативно сказаться на возможностях погашения этого долга, полагает агентство.
По данным ООН, средняя температура в Монголии за последние 70 лет выросла на два градуса. Это в три раза выше, чем в среднем в мире. Последствия глобального потепления, такие как опустынивание земель, таяние ледников и осушение рек и озер, влияют на качество жизни населения Монголии.
Глобальное потепление имеет экономические последствия для всех стран мира. В России, по подсчетам Минсельхоза, изменение климата грозит потерей 1-2% ВВП в год. "Российские исследования последствий изменения климата для экономики нашей страны до 2030 года говорят об угрозе потерь в среднем до 1-2% ВВП в год", - заявил глава ведомства Александр Ткачев на 40-й сессии Конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных наций (ФАО). По его данным, скорость потепления на территории России в 2,5 раза превышает среднюю по миру. Страдает от этого, в первую очередь, сельское хозяйство - отрасль, которая, по словам Ткачева, сама вносит вклад в глобальное потепление, производя почти треть выбросов парниковых газов.
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