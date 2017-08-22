Ученые увеличили оценку утечек реактивов при гидроразрыве пласта

От 2 до 16% скважин в США, где нефть и газ добывают путем гидроразрыва пласта, ежегодно сталкиваются с утечками реактивов, которые используются при этой технологии. Такие данные приводятся в исследовании "Нетипичные утечки нефтегазовой отрасли: риски, приоритеты в уменьшении отрицательных последствий и государственные требования к отчетности", опубликованном в научном журнале Environmental Science&Technology.

Результаты исследования противоречат тем, которые были получены Агентством по охране окружающей среды США (EPA). Агентство рассматривало ситуацию в восьми штатах с 2006 по 2012 год. По данным ведомства, за этот период произошло 457 разливов. Согласно данным нового исследования, с 2005 по 2014 годы их было более 6 тысяч только в четырех штатах.

Агентство наблюдало только за разливами, возникавшими непосредственно в процессе гидравлического разрыва, который длится от нескольких дней до нескольких недель. Новое исследование сделано на базе наблюдений с момента бурения скважины и заканчивая непосредственно добычей, пояснил один из его авторов Лорен Паттерсон.

Исследователи обнаружили, что в Колорадо, Нью-Мексико, Северной Дакоте и Пенсильвании от 75 до 94% разливов произошло в течение первых трех лет после того, как скважины были пробурены, когда они имели самые большие объемы производства. Половина случаев была связана с хранением и перемещением технологических жидкостей с помощью напорных трубопроводов. 67% от всех разливов ученые зафиксировали в Северной Дакоте.

Быстрый рост добычи нефти и газа из нетрадиционных источников в США оказал огромное влияние на производство и потребление энергии за последние 10 лет, пишет BBC. Основным условием этого роста стало использование гидравлического разрыва пласта - процесса введения воды с химическими добавками в скважину под давлением, чтобы увеличить ее отдачу. Этот метод вызвал неоднозначную реакцию экологов, обеспокоенных загрязнением водных ресурсов и окружающей среды за счет утечек и разливов реагентов.

В декабре 2016 года EPA признало, что гидроразрыв пластов при добыче оказывает негативное влияние на запасы питьевой воды. Таким образом, ведомство опровергло данные своего прошлогоднего доклада, где утверждало, что этот метод абсолютно безопасен и только в единичных случаях может привести к загрязнению питьевой воды.

Заблуждение в ЕРА связали с недостатком собранных данных и ограниченными возможностями оценки воздействия добычи сланцевого газа на ресурсы питьевой воды на местном и национальном уровне.

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