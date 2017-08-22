Все новые дома в Южном Майами оборудуют солнечными батареями

В Южном Майами приняли первый в штате Флорида закон об обязательной установке солнечных батарей на крышах новых домов. Правило вступит в силу 18 сентября.Об этом сообщает издание Miami Herald.

Закон касается не только новых строений, но и тех, площадь которых в процессе перепланировки расширяется более чем на 75%, или где заменяется более 75% площади крыши. На каждые 93 кв. м солнечной зоны крыши должно быть установлено 16 кв. м солнечной панели или в расчете по 2,75 КВт на 93 кв. м жилой площади. Если дом построен под деревьями, он может быть освобожден от установки солнечных панелей.

Документ принят благодаря инициативе 16-летней Делони Рейнольдс, которая участвовала в написании постановления муниципалитета, сообщает портал Inside Climate News. Год назад, после того, как Рейнольдс узнала, что подобный закон приняли в Сан-Франциско, она направила письма мэрам городов своего штата, призвав их разработать аналогичные инициативы - а власти предложили ей самой написать постановление муниципалитета для Южного Майами.

Издание отмечает, что число городов США, которые принимают меры по сокращению выбросов парниковых газов и увеличению использования возобновляемых источников энергии, увеличилось с тех пор, как президент страны Дональд Трамп начал отказываться от взятых США климатических обязательств.

Однако предложение Рейнольдс привлекло интерес климатической оппозиции. Вашингтонская организация "Семейные предприятия за доступную энергетику" (Family Businesses for Affordable Energy) обратилась к городской комиссии по энергетике с просьбой вывести из-под действия закона небольшие дома - иначе это существенно увеличит стоимость такого жилья.

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