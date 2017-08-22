Медикаменты для людей вызывают трансгендерность у рыб

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Ученые из Эксетерского университета (Великобритания) провели исследование влияния химических веществ, которые скапливаются в речных очистных сооружениях, на живущих в них рыб. Окончательные результаты еще неизвестны, но ведущий автор исследования, профессор Чарльз Тайлер, заявил прессе, что в районах с очистными сооружениями команда ученых обнаружила очень большое количество самцов с признаками самок. Об этом сообщает портал Phys.org.
В частности, у мужских особей было зафиксировано развитие женских половых органов, уменьшение количества сперматозоидов, менее активное поведение при спаривании, кроме того, мужские особи начали откладывать икру. Ученые также обнаружили, что эстрогены, обычно встречающиеся в пластмассах, вызывают дефекты в клапанах сердца рыбы, а потомство рыб, подвергавшихся воздействию химических веществ, более чувствительно к химическим веществам в целом.
Основная причина изменений, по словам Тайлера, в химикатах, которые попадают в очистные сооружения из туалетов. Особенно опасными для рыб являются компоненты мочи женщин, принимающих противозачаточные таблетки. Другая группа химических веществ, вызывающая множество проблем у подводных существ - это антидепрессанты. Они приводят к поведенческим изменениям у рыб. Например, рыбы становятся менее боязливыми. Химические вещества в чистящих средствах, пластмассах и косметике тоже вызывают отклонения.
Пятая часть образцов воды, собранных на 50 различных участках в Великобритании, содержала химические вещества, считающиеся вредными для рыб и других водных обитателей. Всего в воде обнаружили более 200 химических веществ, которые оказывают негативное воздействие на жителей водоема.
Материал предоставлен проектом "+1".