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Владельцы недвижимости отводят дожди от канализации

Социальная ответственность
23 августа, 15:10 UTC+3

Это помогает сэкономить на тарифах и способствует пополнению грунтовых вод

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Материал из 1 страницы
©  totallandscapecare.com

Владельцы недвижимости в США стали чаще применять инновационные способы регулировки стоков ливневых вод, пишет американский портал Environmental Leader. Такой подход помогает девелоперам избежать выплат по повышенным тарифам, когда из-за дождей значительно увеличивается количество воды в ливневых канализационных системах.

Одним из решений является использование новых типов водопроницаемых покрытий для тротуаров: ливневая вода протекает через поры покрытия, накапливается в зоне сбора, откуда пополняет грунтовые воды.

Разработчики говорят, что их технологии, возможно, обойдутся дороже асфальта - но в долгосрочной перспективе они обеспечат экономию. Так, управление ливневыми водами может стать частичным решением проблемы засухи, которая все чаще влияет на цены на продовольствие.

В июле стало известно, что цены на пшеницу на бирже в Чикаго подскочили на 5,8% и обновили максимум за четыре года - как раз на фоне ожидания сухой и жаркой погоды, которая грозит неурожаем.

Материал предоставлен проектом "+1".

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