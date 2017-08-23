Владельцы недвижимости отводят дожди от канализации

Меркушкин: Тихонов имеет потенциал, чтобы вернуть "Крылья Советов" в еврокубкиСпорт 23 августа, 15:43
Гамба: российским дзюдоистам по силам завоевать минимум три золота на ЧМСпорт 23 августа, 15:42
Фурсенко: Ригони может играть на разных позициях, он идеально подходит "Зениту"Спорт 23 августа, 15:33
Футболист "Локомотива" Ари может приступить к индивидуальным тренировкам в конце сентябряСпорт 23 августа, 15:32
Власти Оренбургской области приватизировали международный аэропорт "Оренбург"Транспорт 23 августа, 15:28
Власти Самары планируют доставлять болельщиков на стадион по Волге во время ЧМ-2018Спорт 23 августа, 15:27
Двадцать четыре российских легкоатлета уже имеют норматив для участия в зимнем ЧМ-2018Спорт 23 августа, 15:22
Суд отправил Серебренникова под домашний арестПроисшествия 23 августа, 15:16
Футболист "Эвертона" Руни объявил об уходе из сборной АнглииСпорт 23 августа, 15:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Владельцы недвижимости в США стали чаще применять инновационные способы регулировки стоков ливневых вод, пишет американский портал Environmental Leader. Такой подход помогает девелоперам избежать выплат по повышенным тарифам, когда из-за дождей значительно увеличивается количество воды в ливневых канализационных системах.
Одним из решений является использование новых типов водопроницаемых покрытий для тротуаров: ливневая вода протекает через поры покрытия, накапливается в зоне сбора, откуда пополняет грунтовые воды.
Разработчики говорят, что их технологии, возможно, обойдутся дороже асфальта - но в долгосрочной перспективе они обеспечат экономию. Так, управление ливневыми водами может стать частичным решением проблемы засухи, которая все чаще влияет на цены на продовольствие.
В июле стало известно, что цены на пшеницу на бирже в Чикаго подскочили на 5,8% и обновили максимум за четыре года - как раз на фоне ожидания сухой и жаркой погоды, которая грозит неурожаем.
Материал предоставлен проектом "+1".