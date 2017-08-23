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Беспилотные автобусы в Таллине нарушают ПДД

Социальная ответственность
23 августа, 18:20 UTC+3

Эстония тестирует новые технологии в рамках председательства в Совете ЕС

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Материал из 1 страницы
Беспилотный модульный автобус MatrЁshka во время тестового заезда на первом полигоне для беспилотного транспорта на территории технопарка "Калибр", Россия

Беспилотный модульный автобус MatrЁshka во время тестового заезда на первом полигоне для беспилотного транспорта на территории технопарка "Калибр", Россия

© Сергей Савостьянов/ТАСС

Два беспилотных автобуса, запущенные в тестовом режиме в эстонской столице, нарушают правила дорожного движения, сообщила общенациональная радиостанция ERR.

По свидетельству очевидцев, один из автобусов не уступил дорогу полицейской машине с включенной мигалкой, другой проехал на красный свет на пешеходном переходе.

В мэрии Таллина не считают эти инциденты существенными - программное обеспечение беспилотных автобусов не умеет уступать дорогу спецтранспорту, поэтому, несмотря на наличие в инновационных автобусах искусственного интеллекта, за работой каждого следит человек, который объясняет принципы работы технологии новым пассажирам и дополнительно контролирует безопасность.

Почему сопровождающие автобусы контролеры не вмешались в потенциально аварийные ситуации, будут выяснять чиновники, сказал глава департамента транспорта эстонской столицы Талво Рутельмаа. Возможно, они воспринимали экстренное торможение в обеих ситуациях как угрозу пассажирам - хотя в тестовый период автобусы, способные ездить со скоростью 50-60 км/ч, не разгоняются свыше 20 км/ч.

Автобусы до конца августа будут ходить от центра города до здания, в котором в течение полугодового председательства страны в ЕС будут заседать члены Европейского совета. Подготовка страны к председательству, по данным местного издания Postimees, обошлась в €4 млн. Власти страны отмечают, что Латвия в 2015 году потратила на те же цели €80 млн.

Технологии беспилотного транспорта распространяются в мире: 1 августа стало известно, что такие транспортные средства будут использовать рабочие Сиднейского олимпийского парка. Они станут одними из первых пассажиров автобуса без водителя в рамках двухлетнего испытания автономных транспортных средств, запущенного правительством штата. Об этом сообщает издание The Sydney Morning Herald.

Первый этап испытаний начнется в конце месяца. "Конечная цель - найти лучший способ использования нового поколения беспилотных технологий, а также ответить на вопросы о том, как можно повысить безопасность и надежность", - сказал изданию министр транспорта Австралии Эндрю Констанс. По результатам тестов планируется разработать системы, которые позволят подключать автоматические транспортные средства к светофорам и другой транспортной инфраструктуре, и сделать приложения для пассажиров, сообщила министр дорог страны Мелинда Пави.

Материал предоставлен проектом "+1".

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