Беспилотные автобусы в Таллине нарушают ПДД

Беспилотный модульный автобус MatrЁshka во время тестового заезда на первом полигоне для беспилотного транспорта на территории технопарка "Калибр", Россия © Сергей Савостьянов/ТАСС

Два беспилотных автобуса, запущенные в тестовом режиме в эстонской столице, нарушают правила дорожного движения, сообщила общенациональная радиостанция ERR.

По свидетельству очевидцев, один из автобусов не уступил дорогу полицейской машине с включенной мигалкой, другой проехал на красный свет на пешеходном переходе.

В мэрии Таллина не считают эти инциденты существенными - программное обеспечение беспилотных автобусов не умеет уступать дорогу спецтранспорту, поэтому, несмотря на наличие в инновационных автобусах искусственного интеллекта, за работой каждого следит человек, который объясняет принципы работы технологии новым пассажирам и дополнительно контролирует безопасность.

Почему сопровождающие автобусы контролеры не вмешались в потенциально аварийные ситуации, будут выяснять чиновники, сказал глава департамента транспорта эстонской столицы Талво Рутельмаа. Возможно, они воспринимали экстренное торможение в обеих ситуациях как угрозу пассажирам - хотя в тестовый период автобусы, способные ездить со скоростью 50-60 км/ч, не разгоняются свыше 20 км/ч.

Автобусы до конца августа будут ходить от центра города до здания, в котором в течение полугодового председательства страны в ЕС будут заседать члены Европейского совета. Подготовка страны к председательству, по данным местного издания Postimees, обошлась в €4 млн. Власти страны отмечают, что Латвия в 2015 году потратила на те же цели €80 млн.

Технологии беспилотного транспорта распространяются в мире: 1 августа стало известно, что такие транспортные средства будут использовать рабочие Сиднейского олимпийского парка. Они станут одними из первых пассажиров автобуса без водителя в рамках двухлетнего испытания автономных транспортных средств, запущенного правительством штата. Об этом сообщает издание The Sydney Morning Herald.

Первый этап испытаний начнется в конце месяца. "Конечная цель - найти лучший способ использования нового поколения беспилотных технологий, а также ответить на вопросы о том, как можно повысить безопасность и надежность", - сказал изданию министр транспорта Австралии Эндрю Констанс. По результатам тестов планируется разработать системы, которые позволят подключать автоматические транспортные средства к светофорам и другой транспортной инфраструктуре, и сделать приложения для пассажиров, сообщила министр дорог страны Мелинда Пави.

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