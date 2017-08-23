Китай разрешил импорт еще двух ГМО-культур

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Китай разрешил импорт еще двух ГМО-культурСоциальная ответственность 23 августа, 19:00
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Китай разрешил импорт двух генно-модифицированных сельхозкультур, говорится в заявлении министра сельского хозяйства страны Ханя Чанфу, сообщает Thomson Reuters.
Расширение доступа аграриев КНР к генетически модифицированным семенам произошло в рамках 100-дневных торговых переговоров с США, начавшихся в апреле со встречи американского президента Дональда Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина.
С 16 июля на три года будет разрешен импорт ГМО-кукурузы сортов Syngenta 5307, устойчивой к насекомым и продающейся под маркой Agrisure Duracade, и Monsanto 87427, устойчивой к глифосату - самому популярному в мире гербициду, продающемуся под марками "Раундап", "Глифор", "Торнадо" и "Ураган". На обработанных им участках погибают все сорняки, что обеспечивает культурные растения большим количеством питательных веществ и света.
Таким образом, всего в Китай разрешено ввозить четыре ГМО-культуры - с учетом одобренных ранее кукурузы сорта Enow Dow Chemical Co и соевых бобов Monsanto Vistive Gold. Еще четыре продукта компаний Monsanto, DuPont и Dow находятся в списке кандидатов на одобрение Пекина.
Обычно одобрение новых сортов для импорта длится годами, заставляя ведущих агрохимических производителей ограничивать продажи на это время. Многие производители жаловались на отсутствие прозрачности в процессе одобрения заявок в Китае.
"Глобальные рынки должны проводить предсказуемые, прозрачные проверки на соответствие требованиям законодательства, основанные на доказательной науке и не имеющие политического влияния", - сказал Reuters представитель компании DuPont, не получившей одобрения на импорт предложенного ею сорта кукурузы.
Попадание двух новых культур в разрешенный для импорта список упростила встреча экспертов Национального комитета биологической безопасности (NBC), который консультируют правительство по вопросу безопасности ГМО, отмечает Reuters. Однако правительство факт такой встречи не подтвердило.
В России с 1 июля введена обязательная регистрация ГМО, а также продукции, которая его содержит либо получена с его применением. "Это необходимо для выявления и пресечения нарушений, в результате которых может произойти внесение ГМО в окружающую среду", - говорилось в пояснительной записке к законопроекту.
За нарушение процесса регистрации грозит административная ответственность. В июле 2016 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете производства ГМО-продукции внутри страны.
Материал предоставлен проектом "+1".