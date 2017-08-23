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Экономить энергию поможет изучение психологии потребителей

Социальная ответственность
23 августа, 19:12 UTC+3

Ученые предлагают учитывать поведение людей при разработке энергоэффективных технологий

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Материал из 1 страницы
© Рixabay/Free-Photos

Потребление энергии в жилых домах (четверть всего энергопотребления в мире) во многом зависит от поведения человека и мотивов принятия им решений. К такому выводу пришла глава швейцарской исследовательской лаборатории "Bits to Energy Lab" Верена Тифенбек (Verena Tiefenbeck) в статье, опубликованной в американском научно-популярном журнале Nature.

Лаборатория работает на стыке информационных технологий и поведенческих наук, чтобы обеспечить устойчивое потребление энергии.

Власти ищут стратегии для обеспечения экономической эффективности инвестиций в энергосберегающие технологии - и по мнению Верены Тифенбек, информационные технологии помогут выработать "правильные поведенческие привычки" у потребителей. Так, для мониторинга потребления электроэнергии, газа и воды в Евросоюзе к 2020 году будут установлены счетчики на сумму в $195 млн. Данные счетчиков будут отображаться на дисплеях, в интернет-порталах и приложениях для смартфонов. Наглядная информация поможет потребителям принимать более обоснованные решения в области энергопотребления, что, по расчетам Bits to Energy Lab, приведет к экономии энергии на 4-20%.

Однако только модернизация не сможет заставить потребителей пользоваться сберегающими технологиями. "Большинство современных программ разработаны с учетом исключительно рационального принятия решений. Эти проекты в основном полагаются на стандартную экономическую теорию, в которой утверждается, что потребители будут корректировать свой спрос на энергию (и энергоэффективные приборы) в ответ на финансовые стимулы", - поясняет автор статьи.

Для того, чтобы IT-решения учитывали реальное поведение людей, которые зачастую не хотят разбираться в тонкостях тарифов и экономичности тех или иных стратегий потребления энергии, по мнению Тифенбек, неотъемлемой частью проектных решений в IT должны стать исследования в области социальных наук. Это позволит предотвратить повсеместное внедрение дорогостоящих технологий, которые не смогут привлечь потребителей на местах. И наоборот, исследователи поведенческих моделей должны использовать потенциал IT для получения информации о реальных стратегиях поведения пользователей.

По мнению эксперта, "политики могут способствовать сотрудничеству, создавая дополнительные механизмы финансирования междисциплинарных исследований, а университеты - расширяя междисциплинарное образование в своих учебных программах, предлагая классы социальной психологии для инженеров и программистов или курсы программирования для социологов".

 

Материал предоставлен проектом "+1".

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